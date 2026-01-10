一名Threads網友分享，她日前原本準備丟掉衛生紙串外包裝，卻被老公制止，提醒那其實是「新北市專用環保垃圾袋」，容量達10公升，讓她驚喜直呼：「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我。」貼文曝光後，不少網友也感到震驚：「才剛丟了兩個的我表示⋯」而新北市環保局日前才發文提醒，整串衛生紙外層包裝若要丟棄，屬於可回收乾淨塑膠袋，單包衛生紙袋則仍是一般垃圾，民眾千萬別丟錯了。
衛生紙串包裝先別丟！她細看竟是「新北市專用垃圾袋」：好喜歡喔
一名網友日前在Threads發文分享生活小插曲，她拆開一串衛生紙後，正準備把外層塑膠包裝丟進垃圾桶時，卻被老公即時制止，提醒那個袋子不能亂丟。原PO仔細查看才發現，包裝上清楚印著「新北市專用環保垃圾袋10公升」，旁邊還有正式的認證標章，讓她當場又驚又喜，直呼：「真的是新北市指定垃圾袋，而且10公升蠻大的，好喜歡喔，差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我。」
貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示震驚，「我不知道欸，都丟掉」、「才剛丟了兩個的我表示⋯」、「真正的環保意義」、「這如果拆錯方法就報廢了吧」，也有人提出建議，「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」。
但也提醒大家，並非所有衛生紙品牌的外包裝都能當作專用垃圾袋使用，仍須認明包裝上是否有標示為指定垃圾袋，或是也可以改作回收袋再次利用。
衛生紙袋該丟回收還一般垃圾？新北市環保局解答了
而新北市政府環境保護局日前才在IG粉專「ntpc_i_ep」發文指出，購買整串衛生紙時，最外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋，其實可以回收再利用，確認無髒污後鋪平交給回收人員即可。但單包衛生紙本身的「產品袋」則屬一般垃圾，千萬別混淆丟錯。
若民眾未確實執行垃圾分類，相關單位可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰款，呼籲民眾正確分類，才能真正達到資源循環、不浪費的環保目的。
資料來源：Threads、新北市環保局IG粉專
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友日前在Threads發文分享生活小插曲，她拆開一串衛生紙後，正準備把外層塑膠包裝丟進垃圾桶時，卻被老公即時制止，提醒那個袋子不能亂丟。原PO仔細查看才發現，包裝上清楚印著「新北市專用環保垃圾袋10公升」，旁邊還有正式的認證標章，讓她當場又驚又喜，直呼：「真的是新北市指定垃圾袋，而且10公升蠻大的，好喜歡喔，差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我。」
貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示震驚，「我不知道欸，都丟掉」、「才剛丟了兩個的我表示⋯」、「真正的環保意義」、「這如果拆錯方法就報廢了吧」，也有人提出建議，「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」。
但也提醒大家，並非所有衛生紙品牌的外包裝都能當作專用垃圾袋使用，仍須認明包裝上是否有標示為指定垃圾袋，或是也可以改作回收袋再次利用。
而新北市政府環境保護局日前才在IG粉專「ntpc_i_ep」發文指出，購買整串衛生紙時，最外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋，其實可以回收再利用，確認無髒污後鋪平交給回收人員即可。但單包衛生紙本身的「產品袋」則屬一般垃圾，千萬別混淆丟錯。
若民眾未確實執行垃圾分類，相關單位可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰款，呼籲民眾正確分類，才能真正達到資源循環、不浪費的環保目的。