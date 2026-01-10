一名Threads網友分享，她日前原本準備丟掉衛生紙串外包裝，卻被老公制止，提醒那其實是「新北市專用環保垃圾袋」，容量達10公升，讓她驚喜直呼：「差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我。」貼文曝光後，不少網友也感到震驚：「才剛丟了兩個的我表示⋯」而新北市環保局日前才發文提醒，整串衛生紙外層包裝若要丟棄，屬於可回收乾淨塑膠袋，單包衛生紙袋則仍是一般垃圾，民眾千萬別丟錯了。

衛生紙串包裝先別丟！她細看竟是「新北市專用垃圾袋」：好喜歡喔

一名網友日前在Threads發文分享生活小插曲，她拆開一串衛生紙後，正準備把外層塑膠包裝丟進垃圾桶時，卻被老公即時制止，提醒那個袋子不能亂丟。原PO仔細查看才發現，包裝上清楚印著「新北市專用環保垃圾袋10公升」，旁邊還有正式的認證標章，讓她當場又驚又喜，直呼：「真的是新北市指定垃圾袋，而且10公升蠻大的，好喜歡喔，差點就要丟一個垃圾袋了，還好老公叫住我。」

貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友紛紛留言表示震驚，「我不知道欸，都丟掉」、「才剛丟了兩個的我表示⋯」、「真正的環保意義」、「這如果拆錯方法就報廢了吧」，也有人提出建議，「以後衛生紙袋子都設計成可裝垃圾的綁帶型，用完一包衛生紙就可以拿來裝垃圾」。

不少網友則分享自己早已習慣再利用衛生紙外袋，「跟便利超商袋一樣，這種做法才符合真正環保精神，一物多用或回收再利用」、「我都把衛生紙外包裝拿來裝能回收的罐子那些，再拿去附近的回收婆婆去賣，甚至有比較大垃圾提袋快不能用也會拿來裝紙箱回收的」、「我不住在台北，但是我們家一直以來裝衛生紙的袋子也都是拿來當垃圾袋用！直接丟也太浪費太不環保了」。

但也提醒大家，並非所有衛生紙品牌的外包裝都能當作專用垃圾袋使用，仍須認明包裝上是否有標示為指定垃圾袋，或是也可以改作回收袋再次利用。

▲衛生紙袋、衛生紙包裝、衛生紙套、舒潔（圖／記者賴禹妡攝）
▲雖然並非每一個衛生紙品牌的包裝袋都能當作專用垃圾袋使用，但一樣也可以拿來裝回收物再利用。（圖／記者賴禹妡攝）
衛生紙袋該丟回收還一般垃圾？新北市環保局解答了

而新北市政府環境保護局日前才在IG粉專「ntpc_i_ep」發文指出，購買整串衛生紙時，最外層的「衛生紙購物包裝袋」屬於乾淨塑膠袋，其實可以回收再利用，確認無髒污後鋪平交給回收人員即可。但單包衛生紙本身的「產品袋」則屬一般垃圾，千萬別混淆丟錯。

若民眾未確實執行垃圾分類，相關單位可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰款，呼籲民眾正確分類，才能真正達到資源循環、不浪費的環保目的。

▲（圖／翻攝自IG@ntpc_i_ep）
▲▼購買整串衛生紙時，最外層的「衛生紙購物包裝袋」其實可以回收再利用，單包衛生紙本身的「產品袋」則屬一般垃圾。（圖／翻攝自IG@ntpc_i_ep）
▲（圖／翻攝自IG@ntpc_i_ep）
資料來源：Threads新北市環保局IG粉專

