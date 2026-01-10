我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯18歲天才少女安德列耶娃（Mirra Andreeva）的2026新賽季在布里斯本國際賽（Brisbane International）畫下句點。她在八強賽中，不敵大會第16種子、烏克蘭好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。比賽中一段意外的「火車鳴笛」插曲卻在社群媒體上瘋傳，安德列耶娃兩度發球被火車鳴笛聲干擾，讓他本人以及對手都笑了出來，成為全場觀眾看球的有趣插曲。這場在拉夫特體育館（Pat Rafter Arena）進行的對決，在安德列耶娃準備發球時發生了不可思議的巧合。當安德列耶娃將球拋向空中準備擊球的一瞬間，球場外竟突然傳來尖銳且響亮的火車鳴笛聲。令人難以置信的是，這種情況竟然接連發生了兩次，且鳴笛時機都精準地卡在球出手的剎那。這場「神同步」的意外讓安德列耶娃尷尬地停下動作，全場觀眾與球員也隨即爆發出陣陣笑聲與歡呼，為這場高張力的比賽帶來一段輕鬆的插曲。回歸比賽後，23歲的柯絲堤雅克展現出更成熟的穩定度，最終以7：6(7)、6：3擊敗第6種子安德列耶娃，晉級四強。柯絲堤雅克在賽後採訪中透露，這場比賽對她而言非常有體感。她解釋說，在最近接連對陣莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、萊巴金娜（Elena Rybakina）等「重砲型」選手後，安德列耶娃的球速讓她感覺「明顯變慢了」。「球看起來真的很慢，雖然安德列耶娃的回擊非常深且擅長變換節奏，但今天確實更考驗體能而非爆發力，」柯絲堤雅克說道。她也提到布里斯本潮濕的環境增加了比賽難度，由於從未與安德列耶娃練習過，她採取了更具侵略性的戰術來掌控局面。安德列耶娃雖然八強止步，但她去年（2025 年）賽季表現驚人，奪下杜拜與印地安泉兩座WTA 1000級冠軍，世界排名曾飆升至第5名。柯絲堤雅克睽違21個月首度闖進單打四強，且連續擊敗兩位世界前十球員。她下一戰將對決美國名將佩古拉（Jessica Pegula）。