台中市補助一萬戶購買家用廚餘機，市府昨天宣布已額滿，市民哀嚎「早就訂貨可是還沒送來」。面對要求加碼的聲浪，市長盧秀燕表示，市府發現少數人卡位或申報不實，現階段必須先做清查，「等我們先清理、查核一下，下階段再宣布要不要增加補助」。台中市今年起補助一萬家戶購買廚餘機，每戶補助5千元，從1月2日開放申請。根據市府統計，申請補助的廚餘機價位集中在1萬元以下，亦即原本8千元的廚餘機，如今只付3千元就能到手。中市府祭出好康，幾天內全市廚餘機現貨幾乎被掃光，消費者只能先付訂金，等待店家通知到貨，不料市府昨天宣布一萬個申請名額已滿，卻未同步提出任何加碼措施。導致一片哀嚎。市長盧秀燕今（10）上午參加清水區玉京天公祖總廟龍柱完成大典，典禮後受訪時媒體問及市民非常關心廚餘機補助，盧秀燕說，台中市補助規模是六都唯一、全國最大，一星期就秒殺代表政策受歡迎，也符合民眾需求。由於經費來自公家預算，她希望整個制度是公平、合法的，對於已申請的一萬台，市府發現有少數人卡位、申報不實，所以要先清查，若有詐財情形會剔除資格、取消補助，嚴重者不排除移送法辦。她拜託大家，現階段讓這一萬台「先清理一下、查核一下」，市府才能決定下個階段要不要增加補助。