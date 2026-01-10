我是廣告 請繼續往下閱讀

台88快速道路高雄段昨（9）日上午11時許發生3輛車追撞事故！台88東向8.7公里處連環追撞，一輛外型採用經典動漫《爆走兄弟》「勝利衝鋒」塗裝的Subaru WRX，遭一部大貨車無預警從後方猛撞，整輛車受力推撞前方水泥車，瞬間起火燃燒，陳姓車主滿臉鮮血逃出，眼睜睜看著愛車燒成火球。據了解，警方在1月9日上午11點39分獲報，台88快速道路東向8.7公里處發生3部車輛追撞事故，35歲蔡姓男子駕駛大貨車行經該路段時，疑似未注意前方車流停等，完全沒減速便直接撞上陳男駕駛的WRX。再推撞最前方的38歲楊姓男子水泥預拌車，強大的衝擊力讓WRX瞬間淪為夾心餅乾，車頭、車尾嚴重變形，隨即引發熊熊大火。陳姓駕駛表示，頭先撞到氣囊再撞頭枕，接著下意識就是抓手機開門出來，眼鏡噴了大概半盲，一邊眼睛都是血蓋著。警方指出，陳男的座車起火燃燒，他擦挫傷送醫治療，蔡男及楊男沒有受傷，三方均無酒駕，詳細肇事原因待交通大隊進一步分析研判。