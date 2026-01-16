我是廣告 請繼續往下閱讀

Melody（殷悅）今（16）日47歲了！她在去年5月請辭主持多年的綜藝節目《11點熱吵店》後，成功開啟人生第二跑道轉行教英文。 她更親口證實自己轉行投入英文口說教學短短半年，線上課程成績超亮眼、學員反應非常熱烈，累積營收額已突破兩千萬元，也讓外界看見她轉行當英文老師後的驚人吸金力。Melody 過去與沈玉琳搭檔主持節目長達5年，形象鮮明、表現穩定，但她選擇暫別綜藝圈，原因正是為了配合孩子的就學與生活安排。當時她坦言這個決定雖然讓不少粉絲感到不捨，卻是現階段最適合自己的選擇。卸下主持棒後，她沒有讓自己停下腳步，而是重新思考人生下半場的可能性，走向另一條更適合現階段自己的路。自小在洛杉磯長大的她，英文一直是生活中再自然不過的一部分，但她觀察到身邊不少朋友其實英文基礎不差，卻總是在「開口說」這一步卡關。因此她特別規劃三階段訓練內容，希望跳脫傳統填鴨式學習，讓學英文回到「敢說、能用」的狀態，幫助更多人自在表達。人生進入下半場，不再什麼都得抓緊，對孩子的牽掛可以慢慢放手，想換一種生活方式，也不是什麼罪過。40 歲和 80 歲比起來，其實還年輕得很。如果這個年紀的你，對現在的生活感到滿意，那就勇敢跨出舒適圈，替自己開一扇新的學習之門；如果剛好相反，那就用改變取代抱怨，因為原地怨天尤人最安全，卻也最容易停在那裡。行動也許不一定馬上迎來完美結局，但至少會讓人生開始往前走。至於什麼才算失敗、什麼又叫成功？也許答案沒有標準公式。像是Melody這樣，能夠誠實面對自己、認真經營每一個選擇，讓人生走出屬於自己的節奏，本身就已經是活得漂亮的證明。