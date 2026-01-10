「2026渣打臺北公益馬拉松」將於明（11）日5時30分起跑，主辦方中華民國路跑協會提到，此次報名人數將達2萬6000人。此賽事已列入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，賽事沿線行經凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路等處。《NOWNEWS》整理四個組別與其路線圖、集合時間，還有賽事交通方式、接駁車、交通管制、抽獎活動等資訊一次看。
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」主要資訊：
賽事日期：2026 年 1 月 11 日（星期日）
賽事時間：最早時間為5:00（全馬組集合時間5:00、開跑5:30）
賽前物資領取：即日起至1月10日，於松菸文創園區五號倉庫
活動官網：渣打臺北公益馬拉松官網。
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」組別、路線圖與集合時間：
📍全程馬拉松：42.195 KM
集合與開跑時間：05:00集合，05:30起跑，限時6小時內完賽。
📍半程馬拉松：21.0975 K
集合與開跑時間：05:15集合，05:45起跑，限時3.5小時內完賽。
📍11公里組：11K
集合與開跑時間：05:55集合，06:25起跑，限時100分鐘內完賽。
📍3公里組：3K
集合與開跑時間：09:10集合，09:30起跑，限時30分鐘內完賽
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」接駁車：
交通主要說明：
一、大眾交通工具按照平常的時間發車，不會配合賽事提早。
二、若您是報名42K、21K、11K的選手，建議您提早搭乘計程車至總統府前廣場集合；
三、若您是報名3K組別，可以搭乘捷運至圓山站（1 號出口），轉乘大會接駁車至大佳河濱公園。
起迄點一：
去程：捷運圓山站1號出口(玉門街)
終點：大佳河濱公園8號水門外
發車時間：07:30-08:30
備註：
一、3公里組憑號碼布先上車，請禮讓選手優先搭車，觀賽人員於選手搭車後再乘車
二、行車時間:預估約20-30分鐘
起迄點二：
回程：大佳國小公車站(8號水門外)
終點：捷運圓山站1號出口(玉門街)
發車時間：08:00-12:10
起迄點三：
回程：大佳河濱公園8號水門與大直橋中間停車場
終點：捷運臺大醫院站對面公車亭
發車時間：08:00-12:10
備註：
一、坐滿發車,逾時不侯。
二、圓山線行車時間:預估約25-30分鐘；臺大醫院線行車時間:預估約40-45分鐘
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」抽獎活動：
抽獎活動獎項：
2026渣打臺北公益馬拉松跑者專屬抽獎活動，將送出NewBalance跑步裝備、運動後修復按摩神器等獎品。
領獎方式：
一、中獎者請於賽事活動當天2026年01月11日，上午11:30前由本人至現場摸彩品兌換處領取，逾時視同放棄。
二、如中獎者於賽事舉行日前申請退費，將同時喪失領獎資格。
三、獎品金額在1000元（含）以上之中獎者，領取獎品時請出示號碼布加身分證或駕照等證件，否則視同棄權。
四、摸彩獎品將依中華民國稅法規定扣抵所得稅或需預繳
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」交通管制：
賽事沿線行經凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道。臺北市政府警察局為維護交通秩序與活動安全，將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。
管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：
一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。
二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。
三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。
四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。
五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。
六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。
七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。
八、中山橋往北車流：(一)中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。(二)民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。
為維護臺北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」成績查詢：
查詢平台：中華民國路跑協會官網
資訊來源：渣打臺北公益馬拉松、臺北市政府警察局
