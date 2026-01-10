我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞副總理兼巫統主席阿末扎希捲入的「健康思維基金會」（Yayasan Akalbudi）弊案，如今被總檢察署正式列為「不再進一步行動」，等於畫下句點；但這把「司法句點」不只沒有讓爭議落幕，反而引爆法律界與公民社會的信任危機。從執政聯盟內的民行黨到反貪倡議者都質疑，案件曾被高庭認定表罪成立、如今卻說證據不足，究竟是偵辦走到盡頭，還是政治現實替盟友開了路？根據《路透社》報導，馬來西亞總檢察署1月8日發聲明指出，針對阿末扎希（Ahmad Zahid）案已重新檢視所有材料，並依據反貪會後續調查取得的新證據進行評估後，認定現有證據不足以支撐持續檢控，因此決定對這47項指控不再採取進一步行動（NFA），並強調此舉符合憲法與檢控權限，也考量到司法公正、檢控程序的完整性以及刑事司法系統的確定性。阿末扎希在2019年遭控涉及基金會資金的刑事失信、貪污與洗錢等罪名，牽涉款項被外媒報導為逾3106萬令吉（約新台幣2.41億元）；案件審理期間，吉隆坡高庭曾裁定控方已建立表面證據，要求他出庭答辯，但2023年9月控方卻突然申請中止起訴，法院改判「無事省釋但不等同無罪」（DNAA），讓案件保留日後可再提控的空間。同屬團結政府的民主行動黨法律局主任藍卡巴星（Ramkarpal Singh）就直指，總檢察署聲明過於空泛，沒有交代為何高庭曾認定表罪成立，如今卻被證據不足推翻；他警告若說法無法服眾，只會加速侵蝕人民對司法與政府的信任。公民社會批評更直接，捍衛自由律師團聯合創辦人拉蒂花公開質疑，若阿末扎希不是副總理、也不是安華的重要政治盟友，是否還能獲得同樣結果。政府方面則急忙拆彈，內政部長賽夫丁對外強調，這是總檢察署依法律框架與裁量權作出的專業決定，與涉案者政治背景無關；而總檢察署本身也多次援引憲法架構，強調檢控權屬其職權範圍。阿末扎希另外涉及外國簽證系統（VLN）的40項貪腐指控，早在2022年已獲高庭判無罪；總檢察署在2024年12月撤回上訴後，該案也正式畫下句點。兩案前後了結，意味阿末扎希自2019年以來最受矚目的貪腐官司，如今已無待審案件。這場爭議同時撞上安華政府最近高調端出的「改革套餐」。安華日前宣布將推動總理任期兩屆、把總檢察長「政府法律顧問」與「公共檢察官」角色分拆等制度改革，試圖回應長年「檢控權恐受政治影響」的疑慮；但就在改革訊息釋出後不久，阿末扎希案被列NFA，讓不少批評者認為政府的改革宣示還沒落地，社會對「反貪是否會遇到權力天花板」的疑問卻先被放大。學者也警告，單靠宣布改革未必能止血。馬來西亞國際伊斯蘭大學副教授莎扎分析，政府可能想用改革議程緩衝負面觀感，但若改革缺乏普遍認同，反而會讓民眾更相信「反貪只打到一般人，精英仍可全身而退」；太平洋研究中心首席顧問胡逸山則認為，此事恐讓部分希盟支持者更失望，質疑過去在野時的反貪口號，執政後變得空洞。