▲曹錦輝加盟CPB福州海俠，官方宣稱為「強勢回歸」，最快於1月13日登板投球。（圖／取自CPB官網）

青梅竹馬｜旅美光環下的第一段遠距離戀情

錢映伊｜環球小姐主動示愛 因王建民插曲畫下句點

▲前選美小姐錢映伊（如圖）當年主動對外爆料自己與曹錦輝私下互動熱絡。（圖／翻攝自錢映伊臉書）

神祕辣妹｜街頭約會與過夜傳聞 短暫緋聞未明朗

韓佩穎｜主播戀情高調曝光 衝突與爭議收場

▲曹錦輝最令人廣為人知的戀情，是與電視台主播韓佩穎交往，不過2人最終仍因衝突與爭議分手。（圖／翻攝自臉書@韓佩穎主播 Natalie）

情感總結｜球場高峰與情場動盪交錯的人生軌跡

44歲的「台灣火球男」曹錦輝近期再度成為話題人物，不僅宣布重披戰袍加盟中國棒球聯賽，也讓不少球迷重新回憶起這位曾以7600萬簽約金挑戰大聯盟、成為首位在MLB拿下勝投的台灣投手的輝煌年代，當年聲勢一度甚至壓過王建民，被視為台灣棒球最具國際潛力的代表人物。然而除了球場表現，曹錦輝的感情世界同樣精彩又爭議不斷，從青梅竹馬、選美小姐，到電視台主播韓佩穎，他的緋聞對象橫跨不同圈層，也多次因私生活新聞登上媒體版面，跟著《NOWNEWS今日新聞》一起完整盤點曹錦輝最具代表性的幾段感情關係。1999年，年僅18歲的曹錦輝以天價簽約金加盟美國大聯盟科羅拉多落磯隊，成為台灣棒壇焦點人物。就在他旅美起步之際，媒體曾披露他在花蓮有一位青梅竹馬女友，兩人情感基礎深厚，原被看好能長跑。然而，隨著曹錦輝長年旅居海外、比賽與訓練密集，加上知名度暴漲、社交圈快速擴張，這段遠距離戀情逐漸承受現實壓力，最終無疾而終。這段感情也被視為他「成名後第一段被犧牲的愛情」，為後續更高調的戀情鋪下伏筆。2007年，曹錦輝短暫加盟洛杉磯道奇隊期間，與曾獲選美頭銜的錢映伊傳出戀情，當時錢映伊主動對外爆料，透露2人互動熱絡，曹錦輝返台時還曾送她運動用品示愛，讓這段「球星＋選美小姐」組合一度成為娛樂版焦點。不過這段戀情後續出現戲劇性轉折，錢映伊後來在談話節目中自爆，曾與另一位「台灣之光」王建民有過一段情，引發曹錦輝不滿，雙方關係急速降溫，最終結束交往，這段感情也讓曹錦輝首次真正體會到名人感情被媒體與話題放大的壓力。2008年，曹錦輝遭美國職棒皇家隊解約，結束旅美生涯返台發展，同年底他被媒體拍到在台北街頭與身材火辣的女性友人一同看電影、吃宵夜，隨後再驅車前往飯店過夜，畫面曝光後引發外界高度關注，由於女方身分始終未被公開，這段關係被外界解讀為短暫緋聞，也被視為曹錦輝在職涯轉折期，私生活依然備受矚目的縮影。2009年曹錦輝加盟中華職棒兄弟象隊，同年卻捲入「黑象事件」相關爭議，被爆出接受組頭邀約上酒店、涉及性招待等負面消息，形象重挫，就在此期間，曹錦輝又被爆出他與電視台女主播韓佩穎交往，女方也大方承認戀情，甚至被拍到多次同進同出，疑似半同居狀態。不過，這段戀情很快因私生活衝突告終，傳出2人因曹錦輝再度與相關人士出入酒店而爆發爭吵，甚至延伸肢體衝突，最終於同年8月黯然分手，這段感情也被外界視為曹錦輝人生與職涯同步走向低潮的重要轉折點。回顧曹錦輝的感情史，從青梅竹馬到選美小姐，再到主播戀情，他的人生舞台始終與媒體曝光緊密連動，也讓私生活難以真正回歸平靜。如今44歲的曹錦輝選擇再度披掛上陣，重返棒球戰場，無論外界如何評價他的過往情史與爭議，這次復出對他而言更像是對外宣布自己將重啟人生下半場。資料來源：