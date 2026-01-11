北市大同區南京西路靠近台北圓環昨（10）日晚間發生火警，疑似135號門前騎樓柱子內電線走火，Threads民眾目擊對面STARBUCKS星巴克店員，穿著綠圍裙提滅火器衝第一，動作熟練地撲救滅火，現場消費者透露，「待消防隊抵達後，他還是繼續煮咖啡」，機警又淡定的反應讓網友都讚爆星巴克英雄有夠帥。有消防員表示：「若沒有確實的自衛消防編組訓練，一般人驚慌失措時，是沒辦法迅速反應的。」
星巴克英雄衝第一！提滅火器熟練撲救北市火警
台北市昨日晚間發生火警，大同區南京西路135號門前騎樓柱子內疑似電線走火，火勢迅速向上竄，Threads民眾目擊對面STARBUCKS星巴克台北圓環門市店員，「聽到失火就馬上帶著滅火器衝過去滅火」，影片中可見店員動作熟練地撲救滅火、朝火勢上下噴灑滅火。
神救援完淡定煮咖啡！星巴克店員：不只訓練還會抽考
讓目擊民眾直呼星巴克店員再次神救援，「一天又平安的過去了，感謝星巴克店員的努力！」畫面一出，讓網友們大讚「好勇敢」、「真的是訓練有佳！」「一定要請公司嘉獎員工」。還有現場消費者透露，「消防隊來了之後他還是繼續煮咖啡，彷彿剛剛什麼事都沒發生，就連大叔我都覺得實在有夠帥。」
吸引前星巴克員工也留言，透露：「星巴克門市訓練會很確切的說明跟示範（不會真的使用只是比動作）滅火器使用方式，我待的區的區店長巡店甚至會不定時的抓人抽考」。
一般人易驚慌失措！消防員讚：確實訓練、反應迅速
更有消防員現身表示：「除了住戶跟群眾，消防員也要感謝他，第一時間滅火，沒有讓災情擴大。」透露「若沒有確實的自衛消防編組訓練，實際打過乾粉滅火器，一般人驚慌失措時，是沒辦法迅速反應的。」
如何正確打開滅火器？三步驟必學
一、檢查壓力表指針是否位於綠色安全區內。
二、確認消防署個別認可貼紙與檢修環。
三、捏住插銷「旋轉」把黃色束帶扭斷再拔出插銷。
消防員提醒，「捏住插銷不要直接拔，力氣小的人還不一定拔得斷。」上述打開滅火器的正確方式，大家一起學起來。
