▲壓軸登場的睦那京（如圖）、崔洪邏與李素敏風格各異，其中睦那京一登場就以活潑直爽的個性圈粉無數。（圖／CHEER UP提供）

▲主持人更教睦那京說日本網路流行語「萌ㄟ萌ㄟ」，讓她當場害羞到崩潰，笑果十足，氣氛直接被推到最高點。（圖／CHEER UP提供）

集結頂級啦啦隊女孩的〈Cheer Up〉女孩快閃盛典熱鬧登場一個月，今（11）日迎來最終日高潮。韓國知名啦啦隊女孩睦那京驚喜現身，與「啦啦隊 IU」崔洪邏、李素敏一同與粉絲近距離互動，現場笑聲與尖叫聲不斷，而睦那京在現場看到粉絲穿著印有「河智媛」名字時，竟瞬間脫口而出喊「Come here！」笑翻全場，也更成為今天最有趣畫面。活動現場出現逗趣插曲，有粉絲特地穿著印有「河智媛」名字的服裝現身，故意逗樂睦那京，沒想到她一眼看到立刻反射性喊出：「智媛 Come here！過來過來！」自然反應讓全場瞬間笑成一片，也展現她私下真性情的一面。這段互動迅速在粉絲間流傳，成為〈Cheer Up〉快閃盛典最具話題性的瞬間之一。壓軸登場的睦那京、崔洪邏與李素敏風格各異，其中睦那京一登場就以活潑直爽的個性圈粉無數。她替粉絲點餐時表情豐富，頻頻做出鬼臉，讓現場直呼「太暈了」。主持人更教她說日本網路流行語「萌ㄟ萌ㄟ」，讓她當場害羞到崩潰，硬著頭皮唸完後立刻轉身逃跑，笑果十足，氣氛直接被推到最高點。接著聊到即將到來的過年連假，睦那京坦言因台韓兩地奔波工作，除夕仍需上班，但仍希望假期能多陪家人，被問到必吃料理時，她秒答「豬肉泡菜鍋」，還笑說每次回韓國都會小跑步直奔媽媽的料理。隨著 11 日最終日落幕，主辦單位協奏曲文創也透露〈Cheer Up〉女孩快閃盛典只是起點，後續「第二彈籌備中」，未來將持續打造更多啦啦隊女孩與粉絲的沉浸式互動體驗，讓不少粉絲已開始期待下一次相見。