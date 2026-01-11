芝加哥小熊在這個冬天展現了強烈的補強企圖心！繼3天前透過交易換來邁阿密馬林魚強投卡布雷拉(Edward Cabrera)後，今(11)日再投下震撼彈。據《ESPN》權威記者帕桑(Jeff Passan)報導，小熊已與明星三壘手布萊格曼(Alex Bregman)達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總值高達1.75億美元(約新台幣55.億元)的肥約，這也是小熊近期最大手筆的投資。

附帶霸王條款　Bregman身價不跌反升

根據大聯盟官網記者費恩桑(Mark Feinsand)補充，這份合約雖然不包含球員逃脫條款(Opt-out)，但給予了布萊格曼完整的「不可交易條款」。

回顧布萊格曼的動向，他在去年2月才離開效力9年的休士頓太空人(Astros)，以3年1.2億美元轉戰波士頓紅襪(Red Sox)。然而僅僅過了一季，他就決定行使合約中的跳脫權，毅然決然投身自由市場尋求更長期的保障。儘管紅襪隊有意簽回，多倫多藍鳥與亞利桑那響尾蛇也展現濃厚興趣，但小熊最終殺出重圍，成功網羅這位具有冠軍經驗的好手。

去年傷勢無礙身價　攻守俱佳補上Tucker缺口

布萊格曼上個賽季雖然因右大腿四頭肌拉傷，僅出賽114場，創下2021年以來的新低，但他仍繳出打擊率0.273、上壘率0.360、長打率0.462的成績單，並貢獻18發全壘打與28支二壘安打，整體攻擊指數(OPS)達0.821，fWAR值為3.5，顯示其在場上依然極具影響力。

對於小熊而言，強打塔克(Kyle Tucker)進入自由市場，球隊急需填補中心打線的火力空缺。布萊格曼的加盟不僅帶來穩定的進攻輸出，更重要的是他的防守價值。未來他將與金手套游擊手史旺森(Dansby Swanson)、二壘手霍納(Nico Hoerner)組成大聯盟帳面上最頂級的內野防線，這條「銅牆鐵壁」將成為小熊新賽季衝擊季後賽的最大本錢。


