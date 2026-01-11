我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜秀京（左）昨日帶來中文歌曲〈愛你〉演出，桂裕眞則是跟著球隊一同進行開場表演。（圖／記者張一笙攝）

姜秀京愛上台灣應援氛圍：想更用力跳

▲姜秀京坦言愛上台灣應援氛圍。（圖／記者張一笙攝）

桂裕眞難忘大巨蛋：這裡球場都好大

▲桂裕眞坦言難忘去年5月登上臺北大巨蛋應援的回憶。（圖／記者張一笙攝）

跨界邀請應援 連莊維護主場不敗紀錄

臺中連莊職業排球隊本週在國立臺灣體育運動大學體育館進行例行賽主場2連戰，球團以吉祥物「虎仔」生日為核心，推出限定主題活動《HOOZAI’S PARTY 唬唬派對》，讓整座球場宛如大型慶生會。現場除邀請樂天桃猿人氣吉祥物猿氣小子、大聖跨界現身同樂外，最受矚目的莫過於韓籍啦啦隊卡司登場，被譽為「國家啦啦隊」的姜秀京，以及有「首爾勝利妖精」封號的桂裕眞，化身主場限定女神，為連莊主場注入滿滿韓系應援魅力，也展現球團持續推動國際交流的布局。首次站上台中連莊主場舞台，姜秀京受訪時毫不掩飾興奮心情，笑說自己是「標準E人」，天生就喜歡在舞台上與觀眾互動，她坦言雖然台灣與韓國的應援文化節奏不同，但台中球迷給予的回饋與熱情，讓她感到非常自在又開心。姜秀京直言：「那種情緒會直接傳回舞台上，讓人更想跳、跳得更用力。」姜秀京也提到台灣球場的氛圍讓她留下深刻印象，甚至毫不避諱地說出：「我真的很喜歡台灣的應援文化！」相較於初次造訪台中主場，桂裕眞談起台灣，腦海中第一個浮現的畫面就是臺北大巨蛋，她回憶去年5月曾隨隊來台交流，站上大巨蛋應援舞台，與味全龍一同感受滿場加油聲，至今仍記憶猶新。桂裕眞直言，台灣球場規模之大、設備之新，讓她相當震撼：「這裡的球場真的都好大！」也忍不住羨慕台灣球迷能在如此完善的場館中看球、應援，直呼是一件非常幸福的事。此次《HOOZAI’S PARTY 唬唬派對》，臺中連莊除了找來2位韓籍啦啦隊女神姜秀京及桂裕眞一同進行開場演出，姜秀京大展歌喉跟全場球迷展現自己苦練許久的中文歌〈愛你〉驚艷全場。此外，臺中連莊也找來同為一月壽星的拳擊國手甘家葳，以及職籃選手林俊吉一同開球並慶生，除了展現跨界合作的深度外，更是展現出維護主場不敗的決心。