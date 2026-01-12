我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷突然出現「黑色販賣機」！乘客試用讚超值：根本救星

▲北捷近日出現香水販賣機，只要花銅板價就能使用一次國際名香。（圖／騰益移動科技官網）

北捷香水機爆紅！5大站試營運：30元噴名牌香

目前已進駐捷運國父紀念館站、東門站、台北車站、國父紀念館和民權西路站等5個站點，各設立1台，全放在兩線交會大站。

透過推出香水機，讓民眾可以自由挑選九瓶香水，每瓶香水皆大有來頭，皆是一瓶數千元的香水大牌，但只要花銅板價20至30元就能輕鬆噴上身，CP值被讚十分高。

▲北捷香水機讓民眾可以自由挑選九瓶香水，每瓶皆是一瓶數千元的香水大牌，但只要花銅板價20至30元就能輕鬆噴上身，CP值被讚十分高。（圖／翻攝Threads）

北捷香水機使用方式一次看！業者掛保證皆正品

強調所有香水都有完整進貨證明，國際品牌皆透過台灣正規代理商採購，台灣在地品牌則是原廠直接簽約授權上架。

▲北捷香水機使用方法簡單，選擇想要的香水品牌並註冊會員，透過手機掃QR Code付款即可。（圖／騰益移動科技IG）

北捷香水機評價兩極！免靠櫃試香方便但單價貴3倍

以Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」來看，30ml官方價格2950元，若噴霧一次算0.1ml，單價比原價貴了3倍，但使用上仍然十分方便，

▲北捷香水機大受好評，但也有人抱怨因使用人數過多，現場味道複雜，對氣味較敏感的人來說較不適。（圖／騰益移動科技IG）

