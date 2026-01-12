北捷近年來積極推動異業合作，站內可見許多神奇特別的販賣機，近期就有乘客目擊，發現北捷裡多出「5台黑色販賣機」，近看才發現竟是最新的「香水機」，只要花20元至30元銅板價，就能使用一次國際大牌香水，成為許多人的約會救星，CP值十分高。目前北捷香水機在捷運國父紀念館站、東門站、台北車站、國父紀念館和民權西路站等站點進駐，若有興趣的民眾不妨前往使用看看。
北捷突然出現「黑色販賣機」！乘客試用讚超值：根本救星
有網友近日在Threads興奮發文，表示台北捷運繼先前的鑽戒販賣機後，又突然出現香水機，噴一次只要銅板價30元相當划算，「好適合約會前臨時抱佛腳」。從畫面中可見，整台販賣機外表呈現黑色，中間處呈列了眾多知名香水品牌，包括LE LABO、Dior、Jo Malone等，且每款都是熱門香水。
貼文曝光後，瞬間吸引不少人留言，「前幾天經過北車，蠻有趣的，整個走廊超濃厚的香水味」、「以後出門不用帶香水了很方便」、「剛剛試用過了，概念很棒，讓忘記噴香水出門或者想試香的人多一個選擇」、「好棒的販賣機！希望台中也有」。
北捷香水機爆紅！5大站試營運：30元噴名牌香
據了解，台北捷運近年積極推動異業合作，開放車站閒置空間供業者設置販賣機，先前推出珠寶販賣機後，最新推出「香水機販賣機」，於本月9日試營運，目前已進駐捷運國父紀念館站、東門站、台北車站、國父紀念館和民權西路站等5個站點，各設立1台，全放在兩線交會大站。
北捷香水機是由北捷與TRICENT騰益移動科技合作，其是移動式香水專櫃平台，主打結合互動式試香、數位展示與數據化體驗，讓香水品牌突破傳統專櫃限制，走入更多日常場景。透過推出香水機，讓民眾可以自由挑選九瓶香水，每瓶香水皆大有來頭，皆是一瓶數千元的香水大牌，但只要花銅板價20至30元就能輕鬆噴上身，CP值被讚十分高。
北捷香水機使用方式一次看！業者掛保證皆正品
北捷香水機使用方法簡單，首先須先先註冊會員，接著在螢幕上點選想使用的香水牌子，最後掃描QR Code付款即可，目前開放LINE PAY、Apple Pay、Samsung pay、信用卡等方式付款。使用時只要按下機台中下方銀色按鈕，香水便會從噴口噴出，一次噴量十分多，備受許多用戶好評。
但一開始推出時，不少人質疑香水來源是否正當？對此，業者掛保證，強調所有香水都有完整進貨證明，國際品牌皆透過台灣正規代理商採購，台灣在地品牌則是原廠直接簽約授權上架。
北捷香水機評價兩極！免靠櫃試香方便但單價貴3倍
針對香水機評價，多數人認為只花30元就能試用國際大牌香水，且花少少錢即可免進專櫃試香，加上還有外出救急用功能，實用度十分高。但也有人認為，香水機使用人數過多，導致現場味道五味雜陳，也直指30元換算下來其實偏貴，以Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」來看，30ml官方價格2950元，若噴霧一次算0.1ml，單價比原價貴了3倍，但使用上仍然十分方便，究竟划不划算，每個人看法不一。
📍北捷香水機地點
📌捷運國父紀念館站：往出口2通道
📌捷運東門站：往出口4、5付費區內
📌捷運民權西路站：往出口1方向付費區
📌捷運中正紀念堂站：出口6通道對面
📌台北車站：18號店舖前方空間（靠近）M3出口。
騰益移動科技
