▲2S經紀公司經紀人（前掌鏡者）透露在去年底就提早幫趙娟週（後排右）舉辦小型歡送會。（圖／翻攝自經紀人IG@ihsuan0220）

經紀人發聲：不想用「道別」形容

▲趙娟週選擇冬季好好休息，因此都沒有跟任何經紀公司簽約。（圖／記者張一笙攝）

公司強調資源公平 大門始終敞開

▲2S娛樂直言隨時歡迎趙娟週回歸。（圖／記者張一笙攝）

2S證實合約期滿 健康成關鍵因素

▲Pilots Crew營運總監也直言隨時歡迎趙娟週（如圖）回來應援。（圖／記者張一笙攝）

神隱引猜測 球團澄清並非離隊

韓籍高人氣啦啦隊成員趙娟週近日傳出離開經紀公司消息引發粉絲關注，不過近期有眼尖網友發現，她已悄悄從所屬經紀公司「2S SPOTAINMENT」官方IG名單中消失，相關動向也讓外界開始猜測合作是否出現變化，隨後公司方面正式出面說明，證實雙方已在合約期滿後和平結束合作。2S娛樂經紀人也透過貼文，坦言已經提前幫趙娟週舉辦歡送會，並表示「不想用道別」來形容她的離開。趙娟週自2024年來台發展，加入中職統一獅啦啦隊「Uni Girls」，同時也活躍於PLG璞園領航猿應援舞台，累積相當高的人氣，然而近期卻悄悄被2S娛樂官方IG下架，隨後證實已經離開經紀公司，趙娟週的經紀人Sharon也於社群平台發文，回顧去年12月替她提前舉辦的小型歡送聚會。Sharon提到，當時大家一起吃了海底撈，替她準備了一場溫馨的派對，並留下合照作為紀念，她坦言自己一直希望把那張照片留到合適的時刻再公開，也因此沒有第一時間寫下感謝或告別的文字，更直言自己其實並不想用「道別」來形容這段關係，她表示過去經歷過其他藝人離開又重逢的例子，因此始終相信未來仍有再見的一天。Sharon也在文中強調，公司內部不存在外界揣測的「資源不公平」問題，在2S旗下的每一位女孩，都是閃耀且值得被看見的存在，她更指出任何合作關係本就有合與不合的地方，但公司始終尊重藝人選擇，並給予最大的支持。最後Sharon更向趙娟週送上祝福，表示未來若她有意回歸，公司永遠歡迎，同時也會持續替旗下藝人爭取更多舞台與合作機會，展現雙方分開卻不撕破臉的成熟態度。對於外界關心的實際原因，2S SPOTAINMENT也向《NOWNEWS今日新聞》證實，趙娟週早在2025年8月就因健康狀況出現異常，向公司表達希望在冬季期間減少工作、以休養為優先。基於趙娟週本人的意願，公司在當時除了既定行程外，未再替她安排新的活動，雙方最終於2025年12月31日合約期滿日同步結束合作，公司也再次重申，完全尊重她的決定，並給予最誠摯的祝福。事實上，趙娟週在結束統一獅棒球賽季後，未現身PLG桃園璞園領航猿的應援舞台，加上球團未主動公告、周邊商品也未見更新，一度引發「是否離隊」的猜測。對此，當時Pilots Crew營運總監曾親自出面說明，強調她只是暫時休息，並非退出球隊。如今經紀公司正式說明合約到期背景，也讓整起事件輪廓逐漸明朗。