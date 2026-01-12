我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委「兩年條款」即將交棒，立委陳昭姿遲遲未辭職引發討論。台北市議員顏若芳在前立委高嘉瑜的廣播節目分析背後佈局，陳昭姿自認簽的是代孕條款而非辭職單，此舉不僅是為了推動《人工生殖法》，可能是柯文哲屬意陳昭姿任黨團總召人，藉此換掉政治野心過大的黃國昌。顏若芳指出，相較於黃國昌積極將民眾黨「草變蔥」的強勢風格，陳昭姿不僅知名度高，且具備「聽話、可控」的特點，加上過去與綠營淵源深厚，更符合柯文哲現階段的政治需求。近期柯文哲頻拜會立院民進黨團，看似關心婦女權益，實則是以代孕法條為誘餌，企圖在黃國昌主導的小藍路線之外，利用陳昭姿作為與民進黨重新對話的敲門磚。高嘉瑜表示，過去兩年黃國昌帶領黨團走向小藍化，導致人工生殖法等優先法案進度停滯，改推陳昭姿上位不僅是打臉黃國昌，更是柯文哲向外界展示實質影響力的起手式。這番佈局向國民黨傳遞警訊，暗示未來民眾黨團不一定會凡事都聽傅崐萁，甚至傳出國民黨主席鄭麗文有意會晤柯文哲，民眾黨團總召換人勢必會牽動黨派之間的關係。