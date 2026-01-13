我是廣告 請繼續往下閱讀

一名父親雖然抱著一個孩子，但面對突如其來的搶劫，他沒有退縮，反而單手壓制歹徒而爆紅。馬來西亞近日流傳一段影片，一名男子在加油站目睹妻子遭搶後，竟一邊抱著年幼孩子、一邊徒手制服歹徒，畫面曝光後引發熱議，被網友狂讚是現實版「最強奶爸」。根據大馬媒體《光明日報》12日報導，這起事件發生在雪蘭莪州雙威鎮（Bandar Sunway）的一家加油站，整個過程全被加油站的監視器完整拍下，畫面隨後在社群平台瘋傳。監視器畫面顯示，當時一家三口正在油站內活動，一名騎著摩托車的歹徒突然盯上女子，迅速上前強行搶奪她的手提袋，行徑相當囂張。就在歹徒動手的瞬間，抱著孩子的丈夫立刻衝上前制止。他全程沒有放下懷中的孩子，而是用另一隻手緊緊抓住歹徒，雙方當場發生拉扯，場面一度緊張。有目擊者指出，當時其實還有另一名同夥騎車在附近徘徊，疑似準備接應，但看到男子身材高大、氣勢凌人，又毫不猶豫出手制伏歹徒後，竟被嚇得當場逃離現場。隨後，現場民眾合力上前協助，成功將歹徒壓制在地並報警處理。警方接獲通報後迅速到場，將嫌犯帶返警局調查，而這名父親英勇護家的畫面，也在網路上持續發酵，成為網友口中的最佳示範：真正的超級英雄，往往就在日常生活之中。