▲泰國政府希望藉由「親子＋國際觀光」路線，為觀光產業與大型基礎建設注入新動能。圖為東京迪士尼樂園。（圖／記者賴禹妡攝）

不靠賭場撐觀光，泰國這回把目光鎖定在全球最強IP之一「迪士尼」。泰國政府正積極向迪士尼招手，希望在國內打造東南亞第一座迪士尼樂園，藉由「親子＋國際觀光」路線，為觀光產業與大型基礎建設注入新動能。根據泰國《鮮新聞》（Khaosod）報導，泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）指出，政府已準備好全力爭取迪士尼樂園進駐東部經濟走廊（EEC），並將其定位為國家級觀光亮點，帶動人流、物流與投資同步成長。皮帕說明，相關規劃不只是一座主題樂園，而是與交通建設全面綁定，核心配套就是連接三大機場的高速鐵路系統，串聯曼谷蘇凡納布機場、廊曼機場，以及位於羅勇府的烏打拋機場，打造完整的「空鐵一體」觀光與商務動線。不過，這項高鐵計畫早在2019年10月就已簽署公私部門協力（PPP）合約，但至今進展有限。加上去年底國會解散、政府進入看守期，相關合約變更與審批程序受阻，使計畫推動再度卡關，成為東部經濟走廊發展的一大隱憂。皮帕強調，引進迪士尼樂園可望成為推動經濟的關鍵。主題樂園不僅能大幅提高高鐵與機場的使用率，也有助於推進烏打拋機場周邊「航空城」的整體開發，讓政府已投入的巨額基礎建設產生更明確的經濟回報。目前東南亞尚未有任何一座迪士尼樂園，若泰國成功搶下這張門票，將不只是觀光版圖的大突破，也可能改寫區域旅遊版塊。能否讓米老鼠真的落腳泰國，接下來的政策執行力與投資進度，將是外界關注的關鍵。