我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球經濟多變之際，越南卻逆勢跑出一條上升曲線。根據越南國家統計局公布數據，2025年越南GDP成長率估計達8.02%，不僅大幅超越年初預期的6.1%至6.5%，更寫下近15年來第二高的經濟增速，僅次於2022年疫情後的報復性反彈。這份成績單也象徵越南經濟正式「升級」，根據官方指出，2025年越南人均GDP首度突破5,000美元門檻，順利跨入「中等偏上收入國家」行列，被視為多年改革、招商與產業轉型逐步開花結果的重要里程碑。從產業結構來看，服務業、工業與建築業是推升經濟的三大引擎，其中工業與建設業年增率高達8.95%，表現尤為突出。對外貿易方面，儘管一度面臨美國可能課徵超過40%關稅的壓力，但越美雙方於2025年7月達成協議，將關稅降至20%，成功穩住出口動能。數據顯示，2025年越南進出口總額突破9,200億美元，出口額達4,750億美元，年增17%。外界形容越南採取的是「摸著中國過河」模式，大量進口中國零組件進行加工，再出口至美國與其他市場，精準卡位全球供應鏈轉移紅利。在區域競逐中，越南的成長速度同樣搶眼。以目前約5,140億美元的GDP規模計算，越南已超越多數亞洲新興經濟體，增速甚至高於印度，並被看好在不久後追上甚至超越泰國，成為僅次於印尼與新加坡的東協第三大經濟體。不過，高速成長也伴隨隱憂。電力供應吃緊、房價5年暴漲近6成、產業過度依賴外資，都是擺在眼前的現實挑戰。越南政府已將2026年經濟成長目標訂在10%以上，能否在擴張與風險之間取得平衡，將決定這場「越南奇蹟」究竟是短跑衝刺，還是長線馬拉松。