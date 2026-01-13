我是廣告 請繼續往下閱讀

拜託那些愛抖腳的、很愛按原子筆的學測的時候安分一點

會過敏的人麻煩先去看醫生拿過敏藥，提前猜完答案的睡覺也不要打呼謝謝

一年一度的高三生學測這週六（17）日即將登場

學測考生凍未條「警告4行為別做」！勇敢舉手反應沒問題

包括「不斷按壓原子筆」、「不斷擤鼻涕及吸鼻涕」、「不斷抖腳」以及「睡覺打呼」

學生公認四大NG行為，包括按壓原子筆、抖腳、一直擤鼻涕以及睡覺打呼等，提醒考生如果被這些行為影響，可以舉手向監考老師反應。

知道自己有過敏就提前去看醫生吃過敏藥再上陣、知道自己睡覺會打呼，考完試愛怎麼睡就怎麼睡，不要在考場睡！

學測倒數4天「考生規則別忘記」！去年破千人因它遭扣分

學生證不是有效證件，應該要攜帶身分證或者健保卡等

學測考試規定提醒一圖看，一定要記得帶有效證件、不要攜帶會發出聲音的東西進考場，最多人忘記在答題券上簽名被扣分。

答題券要簽上全名，如果提前簽名者該科會被扣2級分，未簽名者則會被扣該科成績1級分

有1386件未簽名案例