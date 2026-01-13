一年一度的高三生學測這週六（17）日即將登場，許多考生苦讀的成功就要展現在這時，也期盼能考好成績上理想學校，然而隨著考試時間即將到來，許多考生以及過來人也在社群平台公開警告4種行為別做，包括「不斷按壓原子筆」、「不斷擤鼻涕及吸鼻涕」、「不斷抖腳」以及「睡覺打呼」等，因為這些行為非常有可能會影響到其他考生作答，如果在考場有發生，都可以直接舉手向監考老師反應。
有不少考生在社群平台「Threads」貼文指出「拜託那些愛抖腳的、很愛按原子筆的學測的時候安分一點......這是真的會影響別人」、「會過敏的人麻煩先去看醫生拿過敏藥，提前猜完答案的睡覺也不要打呼謝謝...真的很怕同考場有這種人，我真的會瘋掉」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的很有同感，前年考試就遇到抖腳跟狂按原子筆，考數學的時候躁得要命」、「拜託過敏人去看醫生.....一直在考場擤鼻涕沒有罪，但很沒品」、「真心建議會抖腳、按原子筆的自己一間，實在讓人家很困擾」、「去年在考國文的時候，有人直接睡覺打呼被舉手投訴，真的有影響到一定要舉手跟監考老師反應，你的未來很可能因為這個噪音國立變私立」。
學測考生凍未條「警告4行為別做」！勇敢舉手反應沒問題
然而盤點考生遇到公認考場4大沒品的行為，包括「不斷按壓原子筆」、「不斷擤鼻涕及吸鼻涕」、「不斷抖腳」以及「睡覺打呼」，其實這幾種行為真的都會對考生有一定程度的干擾，尤其像是考數學科計算、國文重閱讀的情況之下，都需要較安靜的環境來解題。
有不少這幾年的考生都分享，自己考場出現以上這些行為時都有直接舉手反應，監考老師都會直接出手制止以及提醒，雖然不至於成績會被扣分，不過大家畢竟都在同個考場，還是要學會互相尊重！知道自己有過敏就提前去看醫生吃過敏藥再上陣、知道自己睡覺會打呼，考完試愛怎麼睡就怎麼睡，不要在考場睡！
學測倒數4天「考生規則別忘記」！去年破千人因它遭扣分
隨著學測倒數4天，考生也一定要記得看清楚考試相關規定，最基本的一定要記得「攜帶有效證件」，學生證不是有效證件，應該要攜帶身分證或者健保卡等，去年考區提報違反試場規則的有661件，就有263件沒帶有效證件被扣分；另外還有手機一定要關機、不可攜帶會發出聲音的物品等，也有209件違規被扣分。
另外，考生要再考試開始鈴響起，答題券要簽上全名，如果提前簽名者該科會被扣2級分，未簽名者則會被扣該科成績1級分，結果去年大考中心考試服務處提報違規一共高達1393件，有1386件未簽名案例，一堆考生被扣科目1級分。《NOWNEWS》也提前祝各位考生考試順利，金榜題名，考試規定一定要看清楚！
資料來源：大考中心
