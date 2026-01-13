農曆新年（丙午馬年）就在下個月，很多人已經開始規劃大掃除時間，準備除舊布新，香港風水專家關世華表示，大掃除、迎接新年有「聚財納福」的意思，風水民俗中有說法是「財不入污池」，財神不會願意進入髒亂的環境，所以要把家居環境整理好，才能聚財，他也整理出4個最適合大掃除的良辰吉日，以及當天犯沖的生肖、禁忌，為新的一年招來好運氣。

農曆年大掃除吉日

2月10日　周二（農曆12月23日）：這天大掃除吉時是上午11點到下午3點前，以及晚上7點到11點前，犯沖的生肖是屬雞的人。

2月13日　周五（農曆12月26日）：建議在早上7點到下午3點、下午5點到晚上11點前打掃，屬鼠的人要避開。

2月16日　周一（農曆12月29日）：吉時在早上7點到下午3點前，這天屬兔的人需要避開。

2月15日　周日（農曆12月28日）如果今年過得超級不順，已經衰到不行，關世華建議可以在這天（破日）大掃除，掃走衰氣，吉時在上午7點到下午3點、下午5點到晚上7點、晚上9點到11點，這天屬虎者犯沖。

▲如果今年過得超級不順，可以選在2月15日大掃除。（示意圖／shutterstock）
大掃除5地方要注意！迎接好運一整年

大掃除日子選定之後，打掃的動線也要注意，日本家居網路雜誌「House of Emma」的主編、家庭主婦桑子麻衣子也分享，大掃除最佳動線，還有廚房、窗戶、衣櫃、大門的打掃重點，讓你新的一年越過越順心。

大掃除先後順序

大掃除的動線要看自己上一年的運勢而定，如果上一年過得很順利，就可以從玄關往屋內清潔，把好運鎖在屋內；但是今年過得不順利，則可以從房子深處往外打掃，把房子內的晦氣掃出去。打掃工具儘量不要用舊衣服等，可以改用全新的打掃用品，才可以「除舊布新」，為家裡注入新能量。

廚房整齊常保健康

廚房是每個家庭處理食物的地方，在風水上代表健康，如果廚房堆積過多用品，或是不健康的食物，都會為身體帶來不好的能量。除了徹底清潔水槽、爐具等，可以把過期食物、調味料等丟棄，在廚房擺放能清淨空氣的植物，也能為廚房帶來正能量。

▲廚房打掃乾淨，對健康很有幫助。（圖／特力屋提供trplus.com.tw）
窗戶吸引貴人相助

窗戶在風水中有相當重要的位置，據傳能量都是從窗戶進入屋內，如果沒有打掃乾淨，壞能量就會透過窗戶進來；窗戶也代表屋主的眼睛，如果窗戶有很多灰塵，會讓屋主看不清楚事情的真相，把貴人拒之門外。

▲窗戶打掃乾淨，才能看清楚誰是貴人。（示意圖／取自pixabay）
衣櫃易堆積晦氣

衣櫃容易堆積不好的能量和晦氣，可以重新整理、收納衣服，把藏在衣櫃裡的負能量釋放出來，騰出衣櫃空間來儲藏新一年的好運。

▲整理好衣櫃，才有空間容納好運氣。（示意圖／翻攝自photoAC）
大門清潔別忽略

大門外的清潔也別忘了，如果家門口破舊、髒亂，好運氣會被阻擋在外，建議可以把門外整理乾淨，換上新的地毯、丟掉不再使用的雨傘。最後，門口的地毯、毛巾和睡衣很容易吸收壞運氣，所以最好每年都更換

資料來源：關世華桑子麻衣子

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
