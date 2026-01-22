我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李國毅過去也多次入圍戲劇獎項，2018年以《麻醉風暴2》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，2024年又以《商魂》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，是業界公認的實力派演員。（圖／文化部提供）

▲未來李國毅更希望找到能兼顧家庭的節奏，身為演員也不會錯過打動自己的角色和劇本。（圖／三立提供）

今（22）日迎來40歲生日的李國毅，出道超過20年，曾以《麻醉風暴2》奪下第54屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，實力備受肯定。他過去在《我的自由年代》、《必娶女人》等劇中塑造多個深情角色，形象深植人心，是不少粉絲心中的「國民男神」。如今邁入不惑之年，他將重心轉向家庭，感性坦言：「現在最重要的，不是工作拍戲，而是陪伴孩子成長。」李國毅與圈外妻子婚後育有一對兒女，正式升格為「二寶爸」。他雖然一向低調，但近年不時在社群分享與孩子互動的生活片段，讓粉絲驚喜發現他奶爸柔情的一面。他坦言：「當爸爸後最大的成長，是學會耐心與包容。」每天親自參與育兒大小事，無論接送還是哄睡，他都親力親為，「再累也值得，因為孩子每天都在長大，我不想錯過任何一刻。」李國毅過去也多次入圍戲劇獎項，2018年以《麻醉風暴2》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，2024年又以《商魂》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，是業界公認的實力派演員。演藝事業如日中天、奪金在望的他步入婚姻後選擇放慢腳步，把家庭擺在第一位。更表示工作可以重來，但孩子的童年無法重來。這份對家庭的投入，也贏得粉絲與圈內人的尊敬，讓他成為男星轉型家庭角色的模範生。至於未來是否有計劃接下更多作品？李國毅也說不排斥，但更希望找到能兼顧家庭的節奏，身為演員是不會錯過打動自己的角色和劇本。他更笑說，現在最滿足的角色是「爸爸」，每天看到孩子的笑容就有滿滿能量。他的轉變不僅是一位演員的成長，更是一位父親對家庭的承諾與詮釋。今天生日的還有日本演員千葉真一、中國演員許晴、日本女子偶像團乃木坂46成員新內真衣、台灣歌手柯有綸、中國演員佟夢實、韓國演員裴允京、韓國男子偶像團體U-KISS、UNB成員李濬榮、韓國女子偶像團體fromis 9成員李瑞淵，粉絲們一起祝他們生日快樂吧！