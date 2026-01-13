中央氣象署今（13）日上午10時42分針對7縣市發布「低溫特報」，今晚至明（14）日上午，苗栗以北、南投、金門民眾要注意有10度以下低溫出現的機會。中南部早晚也偏冷，白天回暖，要注意較大的日夜溫差。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣
氣象署提醒，今天大陸冷氣團南下、輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫在北部、宜蘭12、13度，新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其它地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署