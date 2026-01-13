本周冷氣團偏弱，全台各地白天回溫，早晚偏涼，不過冬天還沒結束，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二（1月20日）將會有新一波強烈大陸冷氣團南下，強度逼近寒流，且越後面越寒冷，台北市區在下周三（1月21日）預估低溫只有11度，「影響時間長，會相當不好受。」

下周強烈大陸冷氣團襲台　越來越冷挑戰寒流

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下一波強冷空氣預計在下周二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈大陸冷氣團等級，甚至挑戰寒流，屬性為「先濕冷後轉乾冷」的類型。

▲今天冷氣團減弱，全台白天逐漸回暖，但須注意早晚溫差大。（圖／NOWnews資料圖片）
▲下周冷氣團強度可能達寒流等級，先濕冷後乾冷。（圖／NOWNEWS資料照）
台北市區下周只剩11度　本周先嚴防日夜溫差

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，冷氣團影響之下，下周的天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，且低溫趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間，觀察歐洲模式下周三夜晚的溫度分布，台北市只有11度，高雄則是18度左右，早晚輻射冷卻影響，10度以下低溫分布會較廣。

本周天氣方面，中央氣象署預報員葉致均提及，今天白天各地高溫超過20度，入夜後中部以北低溫又下探12至14度，南部、花東15至16度，局部地區輻射冷卻影響，可能不到10度，周六之前（1月17日）西半部要留意較大的日夜溫差。

▲本周各地白天高溫超過20度，入夜後降溫迅速，要留意早晚溫差變化。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
颱風本週恐生成　周六水氣增多會下雨

葉致均接著說，周五前（1月16日）各地天氣晴到多雲，只有東半部、恆春會有零星降雨，周末兩天受到菲律賓東方外海熱帶系統的外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸降雨機率提高。

至於颱風，葉致均強調，菲律賓東方海面的低壓系統逐漸成形，本周有機會變成「熱帶性低氣壓」，是否成為颱風還有待觀察，周五、周六較有機會，不過冬季對颱風發展條件不好，加上靠近菲律賓陸地，颱風生成預估會快速消散，對台灣沒有直接影響。

▲本周五前台灣各地晴到多雲，周六開始受到低氣壓影響，東半部、基隆北海岸降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書中央氣象署

