本周冷氣團偏弱，全台各地白天回溫，早晚偏涼，不過冬天還沒結束，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二（1月20日）將會有新一波強烈大陸冷氣團南下，強度逼近寒流，且越後面越寒冷，台北市區在下周三（1月21日）預估低溫只有11度，「影響時間長，會相當不好受。」
下周強烈大陸冷氣團襲台 越來越冷挑戰寒流
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下一波強冷空氣預計在下周二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈大陸冷氣團等級，甚至挑戰寒流，屬性為「先濕冷後轉乾冷」的類型。
台北市區下周只剩11度 本周先嚴防日夜溫差
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，冷氣團影響之下，下周的天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，且低溫趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間，觀察歐洲模式下周三夜晚的溫度分布，台北市只有11度，高雄則是18度左右，早晚輻射冷卻影響，10度以下低溫分布會較廣。
本周天氣方面，中央氣象署預報員葉致均提及，今天白天各地高溫超過20度，入夜後中部以北低溫又下探12至14度，南部、花東15至16度，局部地區輻射冷卻影響，可能不到10度，周六之前（1月17日）西半部要留意較大的日夜溫差。
颱風本週恐生成 周六水氣增多會下雨
葉致均接著說，周五前（1月16日）各地天氣晴到多雲，只有東半部、恆春會有零星降雨，周末兩天受到菲律賓東方外海熱帶系統的外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸降雨機率提高。
至於颱風，葉致均強調，菲律賓東方海面的低壓系統逐漸成形，本周有機會變成「熱帶性低氣壓」，是否成為颱風還有待觀察，周五、周六較有機會，不過冬季對颱風發展條件不好，加上靠近菲律賓陸地，颱風生成預估會快速消散，對台灣沒有直接影響。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下一波強冷空氣預計在下周二開始南下，而且越後面越寒冷，強度初估可達強烈大陸冷氣團等級，甚至挑戰寒流，屬性為「先濕冷後轉乾冷」的類型。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，冷氣團影響之下，下周的天氣不盡理想，影響時間長，會相當不好受，且低溫趨勢目前相當穩定，但還有些微調整空間，觀察歐洲模式下周三夜晚的溫度分布，台北市只有11度，高雄則是18度左右，早晚輻射冷卻影響，10度以下低溫分布會較廣。
本周天氣方面，中央氣象署預報員葉致均提及，今天白天各地高溫超過20度，入夜後中部以北低溫又下探12至14度，南部、花東15至16度，局部地區輻射冷卻影響，可能不到10度，周六之前（1月17日）西半部要留意較大的日夜溫差。
葉致均接著說，周五前（1月16日）各地天氣晴到多雲，只有東半部、恆春會有零星降雨，周末兩天受到菲律賓東方外海熱帶系統的外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸降雨機率提高。
至於颱風，葉致均強調，菲律賓東方海面的低壓系統逐漸成形，本周有機會變成「熱帶性低氣壓」，是否成為颱風還有待觀察，周五、周六較有機會，不過冬季對颱風發展條件不好，加上靠近菲律賓陸地，颱風生成預估會快速消散，對台灣沒有直接影響。