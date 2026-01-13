美國在台協會（AIT）進駐內湖後，憑藉全台罕見的國際級高規格維安生活圈，吸引不少重視居家安全的高資產族群搶進，該區除了具備治安優勢之外，更擁有棋盤式街廓和高綠覆率，保留美式生活的悠閒氛圍，信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，AIT特區如同市中心罕見的莊園，深受渴望慢活步調、同時追求資產增值的換屋族青睞。
AIT特區生活氛圍＋購屋族群 成房價最有力支撐
「地段」一直都是不動產價值的核心，不過在生活機能豐富的地方，往往伴隨人流帶來的喧囂和複雜，現在有部分民眾注重風險意識，更在意房產所在位置的安全性，目前台北市有政府機關林立的中正博愛特區、士林天母使館和內湖AIT特區，其中又以AIT特區不僅有嚴謹的維安，也同時兼顧生活機能。
AIT特區步行就可到捷運文湖線內湖站和CityLink商場，坐擁清白公園，且鄰近三軍總醫院，醫療與商業機能完備，更重要的是，區域內匯聚AIT官員、企業主與高階主管，「千金買房，萬金買鄰」的菁英聚落效應，成為房價最有力的支撐。信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，區域內惜售氛圍直接反映在市場供給，區內屋齡10年內的物件釋出量屈指可數，顯示屋主對環境的高度認同，多傾向長期持有。
內湖沿線捷運站 港墘狂吸內科紅利
星雲街與金湖路一帶長期由豪宅社區主導，包括屋齡21年的「元利榮耀世紀」，近一年成交均價已達108萬元；屋齡13年的「文心AIT」總價更屢破億元大關。觀察內湖捷運沿線預售行情，捷運港墘站受惠內科紅利，成交價區間落在每坪125到150萬元之間。
反觀AIT特區內開發趨近飽和，土地取得不易，供給稀少，近期預售案開價約120到130萬元，兩者存在價差。童莉婷表示，AIT特區如同市中心罕見的莊園，擁有離塵不離城的寧靜與舒適，又具備國際級的治安規格，深受渴望慢活步調、同時追求資產增值的換屋族青睞，前景備受看好。
資料來源：信義代銷
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「地段」一直都是不動產價值的核心，不過在生活機能豐富的地方，往往伴隨人流帶來的喧囂和複雜，現在有部分民眾注重風險意識，更在意房產所在位置的安全性，目前台北市有政府機關林立的中正博愛特區、士林天母使館和內湖AIT特區，其中又以AIT特區不僅有嚴謹的維安，也同時兼顧生活機能。
AIT特區步行就可到捷運文湖線內湖站和CityLink商場，坐擁清白公園，且鄰近三軍總醫院，醫療與商業機能完備，更重要的是，區域內匯聚AIT官員、企業主與高階主管，「千金買房，萬金買鄰」的菁英聚落效應，成為房價最有力的支撐。信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，區域內惜售氛圍直接反映在市場供給，區內屋齡10年內的物件釋出量屈指可數，顯示屋主對環境的高度認同，多傾向長期持有。
星雲街與金湖路一帶長期由豪宅社區主導，包括屋齡21年的「元利榮耀世紀」，近一年成交均價已達108萬元；屋齡13年的「文心AIT」總價更屢破億元大關。觀察內湖捷運沿線預售行情，捷運港墘站受惠內科紅利，成交價區間落在每坪125到150萬元之間。
反觀AIT特區內開發趨近飽和，土地取得不易，供給稀少，近期預售案開價約120到130萬元，兩者存在價差。童莉婷表示，AIT特區如同市中心罕見的莊園，擁有離塵不離城的寧靜與舒適，又具備國際級的治安規格，深受渴望慢活步調、同時追求資產增值的換屋族青睞，前景備受看好。
資料來源：信義代銷
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。