泰國觀光城市巴達雅傳出「看房變綁架」案件，一名中國籍男子假裝買房約看屋，卻在返程途中持剪刀脅迫同為中國籍的35歲女房仲，把人用膠帶捆住、強逼交出手機密碼，再從微信帳戶轉走6996元人民幣（約新台幣3.1萬元）；嫌犯一路逃到車輛撞毀後棄車落跑，當地法院已核發逮捕令，警方正全力追緝。受害女房仲表示，嫌犯先以看房為由與她聯繫，她依約開車載對方前往春武里府邦拉蒙縣農普勒（Nong Prue）一處住宅計畫看屋；看完準備離開時，嫌犯突然把剪刀抵在她腰側要她照指示開往偏僻處，並用膠帶將她捆綁控制行動，接著奪走手機、逼她吐出密碼，透過微信支付把6996元人民幣（約新台幣3.1萬元）轉進自己帳戶。警方另指出，受害人手機約值2萬泰銖（約新台幣2萬元），整體損失超過5萬泰銖（約新台幣5萬元）。案情之所以曝光，關鍵在於嫌犯準備把車開走時，車輛一度停在禁停區域，有民眾上前提醒後察覺不對勁，嫌犯緊張加速逃離，受害人則在車內奮力拉扯方向盤，導致車輛失控撞上路邊圍欄而無法繼續行駛，嫌犯隨即棄車徒步逃逸；女子在旁人協助下脫困並前往報案，警方隨後發布通緝並取得法院逮捕令。警方已鎖定嫌犯身分並取得法院逮捕令，接下來能否迅速到案、進一步釐清是否涉及共犯及是否還有其他相似受害者，將成外界關注焦點。這起「假看房真下手」的案件也為觀光城市敲響警鐘，若房仲帶看作業與交易安全機制跟不上，犯罪集團就可能把「一對一約看」當成最容易得手的破口。