我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證，且名列 2026 年全球最安全航空公司第 11 名。（圖／星宇提供）

▲星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。（圖／星宇提供）

星宇航空於國際飛安認證再傳捷報！全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026 年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜，名列第 11 名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。Airline Ratings 執行長 Sharon Petersen 在公開新聞稿中特別提到，Airline Ratings一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，其在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出，在機上安全稽核中更獲得了接近滿分的成績，深獲國際航空業界高度評價，儘管星宇航空是航空產業的新進者，卻已爲業界樹立了極高的標準，因此即便成立時間不長，仍在本次評選中即獲得最高等級的肯定。星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空甫獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證，並名列 2026 年全球最安全航空公司第 11 名，我們深感榮幸。這不僅是一項國際肯定，更是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。雖然我們開航短短5年，但我們的團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。星宇航空始終相信，飛安不是口號，而是需要在每天的營運、訓練與決策中持續累積的承諾。希望透過這次評鑑結果，驗證我們在飛航安全上的堅持與責任，是令旅客安心的飛航選擇。Airline Ratings 為專注於航空安全與產品評比的國際專業平台，本次名單從其長期監測的 320 家航空公司中進行評鑑，綜合考量事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核結果，以及近年備受重視的亂流預防與機上安全管理等多項關鍵指標。Airline Ratings 亦說明，能躋身全球最安全航空公司前 25 名，代表航空公司在面對各類事件時，能透過專業機組訓練、完善程序與高度通報文化以有效控管風險。星宇航空在相關指標上的表現，充分展現其成熟且嚴謹的飛安管理能力。星宇航空自創立以來，即以國際最高安全標準為核心，持續投資新世代機隊、強化駕駛艙與客艙安全管理機制，並落實飛行員與客艙組員的專業訓練與風險意識養成。未來將持續為旅客打造更安心、舒適且具國際水準的飛行體驗。