我是廣告 請繼續往下閱讀

2招轉移焦慮 心理師：關注現在可以做的事

115學年度大學入學考試中心學科能力測驗於1月17日至1月19日舉行。而許多考生備戰許久，在考前情緒更顯焦慮，諮商心理師說，有焦慮都是正常的，有2個方式可以讓學生情緒更為穩定。同時，提醒家長在陪伴孩子時，過度期待而出現類似威脅形式的話語，可能會讓學生感到壓力。學測將至，諮商心理師黃柔嘉受訪時提到，基本上考前焦慮一定會有，包括擔心未來的結果等，這些焦慮都是正常的。心理師指出，但若有些狀況影響到生活，就要留意。像是可能為了念書緊張到吃不下、影響食慾，或是出現睡眠品質不佳、容易多夢或失眠情況。黃柔嘉說，在人際互動上變得較為沒耐心、不耐煩的頻率過高，周圍的人也有反應這些狀態時，還有因為過度焦慮無法正常與人互動，也變得較負面，身體上有心悸、發抖等，超越一般的焦慮時間，就要特別小心。黃柔嘉指出，可利用一些短暫的時間，不影響自己日常安排，做點有興趣的事情，包括跟親朋好友用餐等，轉移過度焦慮的注意力。心理師認為，關注在現況也是非常重要的，也就是指「關注在現在可以做的事情上。」黃柔嘉解釋，可以告訴考生，現在當下有完成的事情是哪些、現在正在讀什麼等，藉由實際的事情讓考生知道自己有往前邁進一步。心理師說，因為焦慮是對未來的恐懼，而且無法藉由說出「放鬆」就變得放鬆，也避免長遠而言可能會讓考生更為焦慮，會覺得自己好像什麼都沒做。不過，為了不讓孩子焦慮，有哪些事情是家長要避開的？黃柔嘉提到，會讓考生焦慮的事情很多，像是提醒他們，如果現在做什麼、未來就會怎麼樣，這些事情都會讓考生焦慮。也因為每個人會受到刺激的點不同，黃柔嘉建議，以大原則而言，陪伴時可以讓考生知道、但安靜的陪伴，盡量減少過度期待，像是提及「如果現在怎麼做、以後就可以怎麼樣」。心理師說，這些提醒、威脅形式的期望可能會是考生相對感覺壓力的。