中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團明（14）日減弱，但受輻射冷卻影響，各地清晨仍偏冷，全台一直到至周五（1月16日）的日夜溫差較大，中部以北、宜蘭低溫10至15度，周末（1月17日至1月18日）氣溫回升，下周二（1月20日）迎接下一波冷氣團再降溫。
冷氣團明天減弱 全台日夜溫差大
曾昭誠指出，大陸冷氣團明天上午會減弱，不過明天清晨依舊有輻射冷卻影響，各地氣溫偏冷，一直到周五都是日夜溫差較大的情況，低溫在中部以北、宜蘭10至15度，南部、花東14至18度，白天高溫北部、宜蘭20至24度、中南部25至28度。
曾昭誠說明，周六、周日氣溫進一步回升，中部以北、宜蘭早晚低溫15至17度，南部、花東17至19度，白天高溫維持不變；下周一東北季風南下，北部、宜蘭率先降溫，白天高溫18至20度，下周二迎接新一波冷氣團，中南部也開始變冷，北部低溫也下探到12至13度。
1號颱風本周恐生成 周末開始降雨機率增加
天氣方面，曾昭誠提及，明天至周五全台各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨，周末兩天受到受到菲律賓東方外海熱帶系統的外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨機率提高。下周二冷氣團濕冷，桃園以北及宜蘭都有局部短暫雨，花東及恆春也有零星雨勢。
曾昭誠補充，菲律賓東方海面的低壓系統逐漸成形，本周有機會變成「熱帶性低氣壓」，是否成為颱風還有待觀察，周五、周六較有機會，不過冬季對颱風發展條件不好，加上靠近菲律賓陸地，颱風生成預估會快速消散，對台灣沒有直接影響。
資料來源：中央氣象署
