世界羽聯（BWF）今日公布最新世界排名，台灣羽球一哥周天成受惠於對手積分變動，排名重返世界第5。然而，在今（13）日開打的超級750系列印度羽球公開賽中，名列男單第4種子的小天卻意外踢到鐵板，在握有對戰絕對優勢下，遭加拿大華裔球員楊燦以直落二橫掃，爆冷止步首輪。周天成過去與世界排名第33的楊燦交手9次，取得8勝1敗的絕對優勢，近期則是5連勝。首局開賽小天展現強大壓制力，一度取得11：4的大幅領先；未料技術暫停後狀態急轉直下，竟被對手連拿9分反超。雖然局末試圖反擊，仍以19：21先丟一局。進入第二局，周天成開局便陷入3：9落後。雖然一度苦追至8：9僅1分差，但隨後再度遭遇得分荒，被楊燦打出一波10：1的致命攻勢。最終小天以11：21遺憾落敗，無緣晉級，也中止了對楊燦的連勝紀錄。根據最新排名，周天成雖然上週在馬來西亞公開賽止步16強，但由於中國名將李詩灃因傷長期缺陣，導致積分遭大幅扣除，周天成成功與其交換排名，重返男單世界第5。目前台灣男單形成「多點開花」之勢，林俊易維持第12名，李佳豪與王子維分居第20與24名。相較於周天成的失利，另一位台灣好手戚又仁則打出代表作。世界排名第31的戚又仁在首輪強碰世界排名第8的法國20歲新世代指標亞歷克斯·拉尼爾（Alex Lanier）。戚又仁此役展現極佳的臨場判斷與韌性，首局由落後追至11：9領先，並以21：17拔得頭籌。次局雙方緊咬比分至17：17平手，戚又仁在關鍵時刻連續掌握進攻機會，最終以21：19帶走勝利，直落二闖進16強，也完成對世界前十選手的重要勝場。