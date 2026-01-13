我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國警方近日聯手移民局，成功逮捕3名被中國通緝的重大經濟罪犯。這3人涉嫌在中國利用假投資平台，以「公司即將上市」為誘餌，非法吸金高達16億人民幣（約70億泰銖），受害人數超過8000人。這群嫌犯為了躲避追緝，還特地辦理留學簽證入境泰國，躲在高級公寓裡囤積物資不敢出門，過著與世隔絕的生活，但最終仍難逃法網。根據泰國反網路詐騙中心（ACSC）與中央調查局（CIB）公布的資訊，這次行動鎖定3名中國籍男子，分別是41歲的楊姓主嫌、46歲負責財務行政的王姓男子，以及46歲負責行銷的李姓男子。泰國警方兵分兩路，在曼谷中國人聚集的匯狂區（Huai Khwang）某公寓逮捕楊、王2人，並在清邁杭東縣逮捕了李男。這起驚人的詐騙案源於中國石家莊。警方調查發現，該犯罪集團自2015年起成立「吉匯（海南）企業管理諮詢有限公司」，在未經許可的情況下，對外宣稱公司將在3至5年內上市（IPO），並透過開發「吉匯金服」App，打著年化報酬率12％的高獲利口號，吸引民眾投資。然而，這一切都是龐氏騙局。受害者的資金匯入後，並未進行任何實際投資，而是全數進了公司總部的資金池，由3名核心幹部掌控與挪用。直到公司發不出紅利，騙局才徹底崩盤，造成超過8000名投資人血本無歸，涉案金額高達16億人民幣。眼見東窗事發，中國當局於2025年9月正式發布逮捕令，但这３人早已嗅到風聲，利用留學簽證的漏洞潛逃至泰國，並分別藏匿在曼谷與清邁。中國警方隨即註銷3人護照，並透過國際執法合作機制通報泰方。泰國警方接獲情資後，立即撤銷3人的居留許可並展開跟監。本月9日，警方持法院搜索票突擊嫌犯藏身處。據警方透露，楊姓與王姓嫌犯被捕後坦承，逃亡期間為了避免行蹤曝光，他們整天躲在公寓內不敢外出，生活用品與食物都採大量囤積方式，試圖低調度日；而另一名李姓嫌犯則矢口否認涉案，辯稱自己只是被利用的人頭戶。目前3人已被拘留，並將啟動遣返程序送回中國受審。泰國警方也強調，初步調查顯示該集團尚未在泰國境內犯案，未來將持續嚴打跨國犯罪，不讓泰國成為罪犯避風港。