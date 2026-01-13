我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北欖府（Samut Prakan）發生一起驚險又溫馨的救援行動，一隻圓滾滾的橘貓受困在離地超過10公尺高的高架橋橋墩上，因為下不來而無助地喵喵叫了整整兩天。附近的居民聽到淒厲的叫聲，循聲找了好久才發現牠的蹤影，趕緊通報相關單位處理，所幸最後順利將貓咪平安救下。根據泰國《CH7 News》報導，這起事件發生在詩納卡琳路（Srinagarindra Road）的一處交流道下方。當地市政單位接獲民眾報案後，於11日晚間7點左右展開救援行動。為了讓救援車輛能夠順利作業，警方還一度暫時封閉了中央車道。只見救援人員搭乘雲梯車緩緩升空，手持大網子靠近橋墩，沒想到這隻受困多時的橘貓似乎知道救兵來了，竟然沒有掙扎，反而主動跳進網子裡，讓在地面圍觀的民眾看了都忍不住拍手叫好，整個救援過程大約耗時30分鐘。這隻獲救的橘貓雖然受困兩天，但檢查後發現身體狀況良好，身材不僅圓潤飽滿，脖子上還戴著藍色項圈，研判應該是有人飼養的家貓。目前貓咪已交由當地志工暫時照顧，將協助尋找原飼主。至於貓咪為何會跑到這麼高的地方？相關人員推測，可能是前陣子新年慶祝活動的煙火聲太大，貓咪受到驚嚇後亂竄；或者是不小心躲進車底被載到半路，掉落後為了保命才爬上高聳的橋墩躲避。最先發現貓咪的居民表示，這兩天一直聽到附近傳來貓叫聲，但怎麼找都找不到，昨天早上他還試著爬上另一根柱子查看卻撲空，直到傍晚才終於在10公尺高的地方看見那抹顯眼的橘色身影，趕緊打電話求救，也讓這場高空驚魂記畫下圓滿句點。