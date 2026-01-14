我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國是台灣人最愛的旅遊勝地之一，但這個觀光大國最近面臨嚴峻挑戰。隨著2月8日大選腳步逼近，為了挽救去年下滑超過7%的觀光人流，泰國各大政黨紛紛端出「觀光牛肉」，從蓋人工景點到引進F1賽車、甚至開賭場，希望能重振這個佔GDP高達17%的經濟命脈。根據《曼谷郵報》報導，泰國觀光業正面臨結構性危機，包括收入太集中、過度依賴天然美景，還有外資透過人頭公司避稅等問題。數據顯示，去年雖然有近3300萬外國遊客入境，但觀光收入卻「倒退嚕」，僅有1.53兆泰銖，比前一年少了4.7%，這讓泰國政府相當頭痛。在野的人民黨（People's Party）認為不能只靠老天爺賞飯吃，主張大力投資「人工造景」。他們計畫在5到10個地點開發大型項目，每個案子至少砸下10億泰銖；此外，還打算撥款50億泰銖，發給25個二線城市當作轉型基金，希望讓觀光資源遍地開花。為泰黨（Pheu Thai Party）則想走高端路線，目標是讓遊客「掏更多錢」。他們喊出要引進F1一級方程式賽車等世界級賽事，並推動包含賭場在內的綜合娛樂城法案。硬體方面，承諾在清邁和普吉島興建新機場，砸大錢鞏固泰國作為東南亞航空樞紐的地位。旅遊及體育部長阿塔空代表的勇敢道德黨（Kla Tham Party）則建議把遊客從大城市分流出去，建立「旅遊省份聚落」，結合體育和文化賣點。他還提出用「沙盒模式」試辦徵收遊客費，這筆錢用來提升旅遊安全和品質，希望能挽回遊客信心。雖然政客們講得口沫橫飛，但泰國旅遊業者卻不買單，反應相當冷淡。泰國旅行社協會直言，這些政見多半是為了選舉的短期特效藥，缺乏對交通系統和地方社區的長遠規劃。更有業者無奈表示，旅遊部在內閣裡根本是邊緣人，預算少得可憐，每年僅約60億泰銖。面對泰銖升值導致旅遊CP值下降，以及計程車亂喊價等老問題，業界呼籲新政府與其辦一次性的熱鬧活動，不如好好整頓執法透明度，才能真正救觀光。