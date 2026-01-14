中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團今（14）日減弱，但受輻射冷卻影響，各地清晨仍偏冷，全台一直到至周五（1月16日）的日夜溫差較大，中部以北、宜蘭低溫10至15度，周末（1月17日至1月18日）氣溫回升，下周二（1月20日）迎接下一波冷氣團再降溫。
今天天氣：輻射冷卻影響 早晚仍有10度低溫
1月14日今天天氣，氣象署指出，清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，北部、南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東16至18度，白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、金門縣
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、花東、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，西半部污染物易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：大陸冷氣團減弱 早晚溫差大
1月15日明天的天氣，氣象署說明，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。低溫在中部以北、宜蘭10至15度，南部、花東14至18度，白天高溫北部、宜蘭20至24度、中南部25至28度。
一周天氣：周六前氣溫回升 周日迎接新冷氣團
周六、周日氣溫進一步回升，中部以北、宜蘭早晚低溫15至17度，南部、花東17至19度，白天高溫維持不變；下周一東北季風南下，北部、宜蘭率先降溫，白天高溫18至20度，下周二迎接新一波冷氣團，中南部也開始變冷，北部低溫也下探到12至13度。
氣象署提及，周五前全台各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨，周末兩天受到受到菲律賓東方外海熱帶系統的外圍水氣影響，東半部、基隆北海岸、大台北山區降雨機率提高。下周二冷氣團濕冷，桃園以北及宜蘭都有局部短暫雨，花東及恆春也有零星雨勢。
資料來源：中央氣象署、環境部
