我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍心湄（如圖）撞臉王世堅照片公開。（圖／藍心湄 Hsin-Mei Lan 臉書）

藝人藍心湄近日分享一則生活趣事，透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現，媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄在臉書發文寫下自己睡了17小時，讓媽媽差點以為自己死掉了，因此對自己大吼說：「趕快起來吃（飯）啦！」經過一番睡眠後，看見餐桌上全是熱騰騰、全是朋友送來自己愛吃的美食，讓她開心地謝謝各方好友。沒想到這個時候，媽媽居然看著藍心湄笑咪咪說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔」，藍心湄追問：「像誰？」沒想到這時媽媽居然回答：「王世堅」，讓她超無言，不過藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看起來確實和王世堅有幾分相似，讓許多網友紛紛笑翻。藍心湄的貼文曝光後，許多網友紛紛在留言爆笑，「有媽咪的孩子像個寶」、「匆匆忙忙起床游刃有餘吃著美食」、「藍媽媽太有趣了」、「也很像我偶像伍佰老師」、「匆匆忙忙爬下床」、「太好笑了哈哈哈哈怎麼這麼好笑。」