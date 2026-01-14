藝人藍心湄近日分享一則生活趣事，透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現，媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍心湄睡17小時才起床！凌亂髮型被稱：像王世堅

藍心湄在臉書發文寫下自己睡了17小時，讓媽媽差點以為自己死掉了，因此對自己大吼說：「趕快起來吃（飯）啦！」經過一番睡眠後，看見餐桌上全是熱騰騰、全是朋友送來自己愛吃的美食，讓她開心地謝謝各方好友。

沒想到這個時候，媽媽居然看著藍心湄笑咪咪說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔」，藍心湄追問：「像誰？」沒想到這時媽媽居然回答：「王世堅」，讓她超無言，不過藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看起來確實和王世堅有幾分相似，讓許多網友紛紛笑翻。

▲今日娛樂看點包括藍心湄（如圖）撞臉王世堅、43歲阿Sa蔡卓妍認愛小十歲健身男、日本女星高橋智子車禍離世細節曝光。（圖／藍心湄 Hsin-Mei Lan 臉書）
▲藍心湄（如圖）撞臉王世堅照片公開。（圖／藍心湄 Hsin-Mei Lan 臉書）
藍心湄的貼文曝光後，許多網友紛紛在留言爆笑，「有媽咪的孩子像個寶」、「匆匆忙忙起床游刃有餘吃著美食」、「藍媽媽太有趣了」、「也很像我偶像伍佰老師」、「匆匆忙忙爬下床」、「太好笑了哈哈哈哈怎麼這麼好笑。」

資料來源：臉書


看更多藍心湄相關新聞：

《女人我最大》因江祖平遭圍攻！主持人藍心湄發聲：犯錯就要道歉

藍心湄錄《女大》導播見黑影急喊卡！她嚇：後面沒人　詭異畫面曝

藍心湄揪團追星GD權志龍！陳美鳳朝聖演唱會　嗨喊：起雞皮疙瘩

相關新聞

藍心湄、邱瓈寬爆哭送別曹西平！逸祥回憶起山豬：他也走得很突然

藍心湄包6萬6！鼓勵邱澤追許瑋甯　曝登記結婚鬧烏龍：2個阿呆

藍心湄笑曝邱澤、許瑋甯兒子好動！長相像爸也像媽　邱澤變更省話

藍心湄為江祖平加油！同感心痛呼籲犯罪就去坐牢　天王老子都一樣