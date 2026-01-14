我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高橋智子因為犯人肇事逃逸失去生命。（圖／翻攝自碗プロダクション）

長期活躍於舞台劇與廣告界的39歲日本女星高橋智子，去年10月因一場車禍不幸離世，震撼日本演藝圈。近日警方調查結果出爐，確認肇事者為一名同樣39歲的男性，事發當下因邊開車邊打瞌睡釀禍，事後更因嫌通報事故「很麻煩」而選擇肇事逃逸，導致高橋智子倒臥雨中，最終失去生命，事件令人唏噓不已。根據日媒《每日新聞》報導，高橋智子事發當天結束音樂劇排練後，於凌晨2點45分左右騎著腳踏車返家，卻遭後方行駛的客車追撞，造成頭部重創不治。肇事車輛當場逃逸，並未停車查看或提供任何協助。警方指出，肇事男子當時駕車載著4名女性準備返家，他供稱因精神不濟、打瞌睡導致事故發生，加上覺得通報警方處理「太麻煩」，因此選擇直接駕車離去，將高橋智子獨自留在雨中。據了解，事發當下車內後座女性曾察覺異狀，但遭男子搪塞帶過，最終未能阻止悲劇發生，相關行為也引發外界譁然。至於高橋智子為何深夜仍在外頭，事後也隨之曝光。當時正值公司一年一度的音樂劇公演期間，她在完成排練後返家途中遭逢不測，噩耗傳出後，讓同場演員與工作人員震驚又不捨。經紀公司代表山口磨美受訪時表示，至今仍難以接受高橋已離世的事實，「有時候我還會覺得，她只是到很遠的地方去演出了。」令人相當鼻酸。