紐約洋基隊在補強先發輪值的道路上再出重拳！據《YES Network》資深記者Jack Curry報導，洋基隊今（14）日與邁阿密馬林魚達成協議，以「4換1」的代價交易獲得26歲的潛力左投威瑟斯（Ryan Weathers）。這筆交易不僅為洋基因傷兵困擾的輪值注入新血，更成就了洋基隊史上罕見的「父子檔」佳話。
補強受損輪值 威瑟斯成洋基先發新戰力
洋基隊在明星賽季開打前，面臨王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）皆因傷缺陣的危機。為了強化輪值深度，洋基決定送出包含農場排名第15、16及23名的4位小聯盟潛力新秀，向馬林魚換取曾是2018年選秀首輪第7順位的威瑟斯。
具體交易細節為：洋基獲得萊恩·威瑟斯，馬林魚獲得外野手路易斯（Dillon Lewis）、瓊斯（Brendan Jones）、內野手傑索（Dillon Jasso）及馬瑟斯（Juan Matheus）。
洋基隊史第5對父子檔球員
威瑟斯的加盟引發熱議，因為他的父親大衛·維瑟斯（David Weathers）也曾是一名出色的MLB投手，並於1996及1997年效力過洋基隊，是1996年世界大賽奪冠成員之一。大聯盟官網指出，這讓維瑟斯父子成為洋基隊史上僅有的第5對皆曾效力過該隊的父子球員，與貝林傑（Bellinger）父子齊名。
雖然威瑟斯在2025年因左廣背肌拉傷等傷勢僅出賽8場，留下2勝2敗、防禦率3.99的成績，但他在健康狀態下展現的球速與壓制力仍深獲洋基肯定。年僅26歲的他目前仍處於仲裁期，洋基將擁有對他的球團控制權直到2029年，是一筆兼顧當下戰力與長期投資的操盤。
