2026首個颱風「洛鞍」將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，颱風預估路徑，將在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣。今起到周五都維持多雲到晴得好天氣，一直到周六白天各地溫度逐漸上升，北台灣高溫上看攝氏24度，不過周日又有冷空氣南下，明顯降溫從下周二（20日）開始，且至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，下周各地濕冷有感。
洛鞍颱風將生成！2026首颱對台沒有影響
天氣風險公司資深顧問吳聖宇，2026第一個熱帶性低氣壓（TD-01）今天凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風（洛鞍）的趨勢，預估未來將在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流雲系則將在周末到下周一（17-19日）之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。
1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。
好天氣一路持續到周六！留意日夜溫差
吳聖宇提到，今（14）日白天起帶來冷空氣的大陸地面高壓出海，往日本附近移動。台灣附近偏東風加上環境整體較偏乾，一直到周六（17日）台灣附近的天氣應該大致都是穩定的，預報上來看到了周五、周六（16-17日）東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。
一直到周六（17日）白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22-24度或以上，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫可能到26-28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯。
下周二明顯降溫！強冷空氣影響持續到下周五
下一波冷空氣將從周日（18日）開始逐漸南下，目前的預報看起來周日到下周一（19日）仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下周二（20日）開始影響，並且一路持續到下周五（23日）。
下周三到周五（21-23日）將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下周末（24-25日）冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。
下周一、周二東北季風增強！降雨範圍擴大
降雨的部分，也是要從周日（18日）開始隨著底層東北季風增強而有所變化，迎風面大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下周一、周二（19-20日）東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。
下周三到周五（21-23日）隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。要等到下周六、日（24-25日）較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
