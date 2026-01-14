我是廣告 請繼續往下閱讀

洗襪子要不要翻反面洗？專家給出關鍵答案：和髒污程度有關

不過洗襪子究竟要翻正面還反面，正確答案根據衣物的材質和髒污程度有所不同。

襪子如何洗才正確？掃除達人「教3招」保持乾淨

可以根據較髒的位置與污垢程度進行調整，若內側油脂多，則建議翻面洗；若外側灰塵多，則建議正面洗。

建議襪子脫下後立刻翻面，避免因濕氣悶住，接著放入洗衣袋減少磨損，晾曬前再將襪子翻回正面，防止乾燥不均，平時養成這個這套習慣，就能防止異味產生，也能延長襪子使用壽命。

WARX教正確洗襪法：善用洗衣袋、忌加柔軟精

建議襪子一定要單獨洗，不要與其他衣物一起洗，主要是因襪子上的細菌是衣物當中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，且當襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子逐漸受到影響而無法發揮完整

洗襪清洗前記得將襪身展開，避免保持球狀，且將襪子翻面清洗，再將襪子放進洗衣袋