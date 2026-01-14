襪子是生活中必備的衣物，但襪子使用久了總是會變黑，有時甚至出現發臭問題，也讓一般人對於襪子如何洗滌產生疑問，其中「要翻正面洗還是反面洗」更是一道萬年難題。但根據掃除專家おかみ表示，認為襪子正面還反面洗，取決於「髒污類型與程度來決定」，解釋襪子內外髒污完全不同，倘若內側油脂多，則選擇翻面洗；若外側灰塵累積多，則選擇正面洗，不須二選一而是兼併，讓襪子延長壽命、雙腳穿得更舒適。
洗襪子要不要翻反面洗？專家給出關鍵答案：和髒污程度有關
根據《日本Yahoo! JAPAN》專欄報導，一名掃除達人おかみ透露，洗襪子時通常分成兩派，一派人認為要翻面洗，另一派則是正面照常洗，不過洗襪子究竟要翻正面還反面，正確答案根據衣物的材質和髒污程度有所不同。
報導提及，襪子內外表面污垢性質完全不同，襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則是易附著灰塵、砂土與污漬等，若將襪子翻成反面洗滌，可以有去除內部與皮膚接觸的皮脂與汗水，但外側的污垢和灰塵往往會殘留下來、洗不乾淨。
襪子如何洗才正確？掃除達人「教3招」保持乾淨
至於襪子怎麼洗才正確呢？おかみ認為，並非「二選一」才是正確的，可以根據較髒的位置與污垢程度進行調整，若內側油脂多，則建議翻面洗；若外側灰塵多，則建議正面洗。即便現今許多襪子標榜抗菌，但只要污垢殘留沒洗乾淨，仍有可能造成細菌仍滋生，建議洗滌時定期搭配漂白劑使用，減少異味與變色問題。
おかみ提供保持襪子清潔的3大撇步，建議襪子脫下後立刻翻面，避免因濕氣悶住，接著放入洗衣袋減少磨損，晾曬前再將襪子翻回正面，防止乾燥不均，平時養成這個這套習慣，就能防止異味產生，也能延長襪子使用壽命。おかみ認為，襪子雖然是尺寸較小的衣物，卻與皮膚較常接觸，認為只要稍微調整洗法，不只能能改善襪子異味，長期下來還能讓雙腳的清爽度跟著提升，穿起來更乾淨又舒適。
WARX教正確洗襪法：善用洗衣袋、忌加柔軟精
事實上，台灣除臭襪子品牌WARX曾在官網上表示，想要讓襪子壽命延長就宛如汽車要定期進廠維修保養一樣，所以襪子的清洗方式是很重要的！WARX建議襪子一定要單獨洗，不要與其他衣物一起洗，主要是因襪子上的細菌是衣物當中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，且當襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子逐漸受到影響而無法發揮完整。
官網表示，洗襪清洗前記得將襪身展開，避免保持球狀，且將襪子翻面清洗，再將襪子放進洗衣袋，此舉能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用週期，也能使得內側做到完整的清潔，若需晾曬建議夾取羅口（束帶）的位置。
若使用的是除臭襪子清潔劑則有限制！WARX建議使用中性洗潔精，清潔同時更維持消臭效果，請勿使用柔軟精或含有增艷、柔軟、茶樹精油等洗滌劑，上述成分都會破壞除臭因子。WARX最後提醒民眾，襪子屬於貼身衣物、個人衛生用品，使用上還是有一定的壽命週期性，記得大約一年左右就要替換更新。
資料來源：日本Yahoo! JAPAN、WARX官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日本Yahoo! JAPAN》專欄報導，一名掃除達人おかみ透露，洗襪子時通常分成兩派，一派人認為要翻面洗，另一派則是正面照常洗，不過洗襪子究竟要翻正面還反面，正確答案根據衣物的材質和髒污程度有所不同。
襪子如何洗才正確？掃除達人「教3招」保持乾淨
至於襪子怎麼洗才正確呢？おかみ認為，並非「二選一」才是正確的，可以根據較髒的位置與污垢程度進行調整，若內側油脂多，則建議翻面洗；若外側灰塵多，則建議正面洗。即便現今許多襪子標榜抗菌，但只要污垢殘留沒洗乾淨，仍有可能造成細菌仍滋生，建議洗滌時定期搭配漂白劑使用，減少異味與變色問題。
おかみ提供保持襪子清潔的3大撇步，建議襪子脫下後立刻翻面，避免因濕氣悶住，接著放入洗衣袋減少磨損，晾曬前再將襪子翻回正面，防止乾燥不均，平時養成這個這套習慣，就能防止異味產生，也能延長襪子使用壽命。おかみ認為，襪子雖然是尺寸較小的衣物，卻與皮膚較常接觸，認為只要稍微調整洗法，不只能能改善襪子異味，長期下來還能讓雙腳的清爽度跟著提升，穿起來更乾淨又舒適。
事實上，台灣除臭襪子品牌WARX曾在官網上表示，想要讓襪子壽命延長就宛如汽車要定期進廠維修保養一樣，所以襪子的清洗方式是很重要的！WARX建議襪子一定要單獨洗，不要與其他衣物一起洗，主要是因襪子上的細菌是衣物當中最多的，一雙穿著8小時的襪子細菌含量已達百萬，且當襪子穿久了，腳上的皮脂就會漸漸覆蓋在襪子的纖維上，導致抗菌消臭因子逐漸受到影響而無法發揮完整。
官網表示，洗襪清洗前記得將襪身展開，避免保持球狀，且將襪子翻面清洗，再將襪子放進洗衣袋，此舉能減少襪子在洗衣機內的拉扯，增加襪子的使用週期，也能使得內側做到完整的清潔，若需晾曬建議夾取羅口（束帶）的位置。
@ingenuity_smartdaily 襪子要這樣洗才對，8成台灣人都洗錯了 #洗衣機 #洗衣 #襪子 #家事 #智樂家 #智生活
♬ 原聲 - 智樂家職人圈 - 智樂家生活圈