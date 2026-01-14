我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選氣氛升溫之際，一則來自鄰國的臉書貼文意外掀起外交風波。柬埔寨一名高級官員公開呼籲泰國選民支持特定政黨，被外界質疑逾越分際、干預內政，也讓原本脆弱的泰柬關係再度站上風口浪尖。根據泰國《民族報》（The Nation）報導，柬埔寨人權委員會主席高拉米（Keo Remy）8日在臉書發文，點名支持人民黨（People's Party）或為泰黨（Pheu Thai Party），並聲稱若泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導人阿努廷（Anutin Charnvirakul）敗選，泰柬再度爆發衝突的風險將「大幅降低」，相關言論迅速在泰國政壇與網路社群引發爭議。泰國媒體《泰詢問者》（Thai Enquirer）進一步分析，高拉米在貼文中暗示，過去泰軍「入侵」柬埔寨的情況，與阿努廷的政治立場有關，同時盛讚人民黨與為泰黨專注經濟、觀光、投資與國際關係，而非對外衝突。多名觀察人士直言，這類說法屬於外國官員罕見且直接的選舉干預行為。對此，泰國外交部迅速出面降溫。泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在記者會上嚴詞回應，形容相關言論是「無建設性的干涉」，並強調任何外國官員都不應對泰國大選指手畫腳，更不該暗示特定政黨的勝敗會左右雙邊關係走向。希哈薩指出，泰柬目前仍處於敏感的停火階段，邊境局勢尚未完全穩定，雙方都必須謹言慎行、避免任何可能被解讀為挑釁的發言，才能維繫停火成果並逐步修復互信。他也重申，確保停火持續與推動關係正常化，是兩國共同的責任。他最後強調，泰國從未、也不會以任何方式介入柬埔寨的內政或選舉，因此期待柬方同樣尊重泰國的民主程序。隨著選舉腳步逼近，這起風波是否會進一步擴大，或成為考驗泰柬外交成熟度的關鍵一役，仍有待觀察。