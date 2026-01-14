我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部能源署上週公佈離岸風電區塊開發第三階段（3之3）選商機制，其中納入10%至15%是透過ESG評分。經濟部產發署'昨（13）日與本土供應鏈徵詢，廠商希望現有評分比率可以再調升，提高到20%至30%，甚至希望達到選商機制50%分數，避免開發商規避在地採購，即使該項分數為0仍能入選。據能源署草案，3之3招商將釋出3.6GW，併網年度為2030年至2031年，廠商申請分配容量介於300MW至1GW。產發署轉述，許多業者表達希望ESG規劃再往上調整，建議應調高為20%至30%，甚至到50%，以增加開發商在地承諾的誘因。此外，業者也希望開發商所提出的計畫具有管考可行性，同時也要有未達標時相對的懲罰，避免開發商未履行遴選時的承諾。另外，業者建議，應區分「在地設廠生產」、「合資採購」與「純買賣」（OEM）的得分權重，支持在地投資的應給予較高分數。也有業者強調，希望不僅是風場建設期的在地採購，運維期間的在地採購也可納入ESG承諾範疇；建議風場建置應採購使用可回收材質的產品，以便風機未來退役時，可以把廢棄物資源化。經濟部強調，離岸風電3之3選商規則，是希望可以在國際規範及協助產業中盡力取得平衡，本次徵詢就是要進一步知道台灣在地供應鏈的意見，經濟部將會衡平各界意見，重申ESG承諾絕非「作文比賽」，而是需要確切寫出明確的承諾項目和金額，且後續的評分和獎勵措施也將會依此來連動。對於ESG要囊括什麼項目、如何量化評分？能源署李君禮上週說明，草案屬於框架式討論、收集廠商意見，不想要硬性規定廠商應該要提報哪些ESG項目，限縮廠商空間，舉例像是在地產業、漁業回饋、減碳、敦親睦鄰等效益都持開放態度，強調ESG有一定範疇，強調能源署不會自行發明ESG項目。