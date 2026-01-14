我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，引發藍白不滿，要求監察院彈劾卓榮泰，也在立院發動彈劾賴清德。立法院全院委員會今（14）日舉行公聽會，國民黨立委徐巧芯說，卓榮泰不依法行政，賴清德卻還站在卓榮泰那邊，憲政亂象始作俑者就是賴清德，所以才要談和賴清德，民進黨立委陳培瑜則反嗆，所有亂象的起點，就是藍白修國會擴權法案，只想羞辱賴清德。徐巧芯指出，彈劾總統不僅限於違法或違憲，而是針對破壞憲政秩序、權力分立、重大濫權失職或背離憲政界限的行為。她舉例，賴清德2015年擔任台南市長任內未列席議會長達200多天，也是被監院彈劾，所以總統的彈劾程序應更嚴謹、門檻更高，但這並不影響彈劾理由的正當性。徐巧芯認為，副署權的設計是為制衡總統而非立法院，總統府秘書長潘孟安也曾明確表達，行政院應副署於立法院通過的法律。徐巧芯也提到，立法院三讀通過《軍人待遇條例》，行政院未提出覆議，卻也不編列預算，導致法律無法執行，而賴清德作為三軍統帥、國家元首，不僅未糾正行政院不依法行政的行為，反而支持卓榮泰的決策，間接破壞權力分立。她表示，行政院長由總統任命，總統是破壞憲政秩序的始作俑者，從不合法預算、拒不副署到干涉法律執行，皆構成重大彈劾理由，充分證明此次彈劾針對賴清德有其必要性與正當性。民進黨立院黨團書記長陳培瑜反嗆，藍白立委提出的彈劾案是政治鬧劇，目的在於羞辱賴清德，而非追究違法或失職責任。她批評，藍白立委利用副署權進行政治攻防，拖延預算審查，影響國家公共政策及民生資源分配，完全忽視立法院本職工作與憲政秩序。陳培瑜進一步指出，藍白立委在立法院操作多項法案，包括總預算、《財政收支劃分法》、《國安法》修法及1.25兆國防預算等，均被程序委員會阻擋，導致法律執行停滯。她抨擊部分藍白立委甚至前往中國拜會，造成立法院運作混亂，藍白政黨罔顧民意與國家利益，將公共資源當作政黨自用，並呼籲國民黨與民眾黨停止政治算計，尊重立法院職責與台灣長治久安。