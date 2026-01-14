高鐵現今已經成為許多南北往來重要的交通工具之一，然而高雄以及屏東交通發展即將迎來重大改變的里程碑，那就是高鐵延伸屏東計畫正式敲定採用「進入高雄市區的方案」，未來將會新增2座全新的高鐵車站，一座為高雄站、一座為屏東站，而且兩站別都跟台鐵共構，高雄站因為還有捷運系統相連，讓民眾出站就能直接轉乘其他大眾運輸工具，實在非常方便，不僅高雄人等這個消息等了20年，屏東人也將一圓高鐵夢。
高鐵延伸屏東計畫確定採用「高雄方案」！雙鐵共構轉乘規劃曝光
根據《自由時報》報導，2026年1月鐵道局提交的最新環境影響說明說，高鐵延伸屏東計畫正式採用「高雄方案」，目前已經啟動環評，預計2027年底前會完成審查，如果行政院核定後施工順利，最快可以在2039年完工通車，屆時高屏共同生活圈將成型，一日北屏也完全不成問題。
而目前高鐵最新的規劃核心，著重在「雙鐵共構」以及「無縫轉乘」，預計會新增一座地下車站（高雄站）和一座高架車站（屏東站），而且都會至少跟台鐵連接，因此民眾未來即便下了高鐵也可以無縫接軌直接轉乘其他大眾運輸工具。
高雄、屏東新增2座高鐵站！規劃細節一次看
目前由於高鐵僅開到高雄左營，此次延伸屏東就是要將高鐵路網從左營站向南延伸，路線總長大約26.2公里，沿著台鐵路廊進入高雄市中心，高雄站將會設置地下車站，站別在就在台鐵高雄站北側預留空間，車站主底位於地下一、二層，跟台鐵月台採平行配置，旅客可以直接在穿堂層進行雙鐵轉乘，不需要上到地面層就能有台鐵跟捷運可以轉乘，是繼台北站、板橋站之後，擁有強大的三鐵共構機能。
至於屏東站則是會設置高架車站，位於台糖六塊厝農場，高鐵將會高架方式跨越高屏溪，高鐵屏東站會跟台鐵遷建之後的六塊厝車站共站，民眾搭高鐵之後，可以再轉乘台鐵到屏東其他地方。
高鐵維修基地也新增一座！高雄人等20年迎來第二座高鐵站
除了車站之外，為了因應高鐵維修以及駐車需求，也將會新增一座新的高鐵維修基地，位於高屏溪左岸和屏東科技產業園區基地之間，面積約17公頃，以利高鐵延伸後的營運調度以及應變作業。
在前年底全新的高雄車站歷經20年工程終於落成啟用之後，行政院長卓榮泰當場宣布高鐵採用「高雄方案」，這讓高雄人實在非常開心，住靠近市區的民眾更為方便；而屏東人盼了許久的高鐵也終於有進度，未來如果通車不僅返鄉更為方便，屏東的觀光旅遊相信也會帶動不少，結合周邊科學園區計畫，屏東的建設也能堪稱是大躍進，就讓我們一起期待高鐵的新車站吧！
