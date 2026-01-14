我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆受夠了輸給聖安東尼奧馬刺的感覺！作為上季冠軍隊伍，雷霆本季雖打出24勝1敗的夢幻開局，卻在近期對戰馬刺吞下慘痛的0勝3敗（包括聖誕大戰輸球），讓外界開始質疑衛冕軍的宰制力。不過在今（14）日這場「宿敵對決」中，雷霆找回了冠軍身手，靠著第三節狂轟40分的兇猛攻勢，最終以119：98大勝馬刺，不僅終止對戰連敗，也將西區龍頭的領先優勢擴大到6.5場。不過，賽後當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)拒絕慶祝，他淡淡地說：「這又不是贏了超級盃。」比賽上半場雙方戰況膠著，雷霆僅以55比52微幅領先。然而進入第三節，雷霆展現了可怕的攻防轉換能力，單節打出40：24的攻勢徹底擊潰對手防線，第四節一度將分差拉開至102：80。雷霆此役贏球關鍵在於招牌的「窒息式防守」，全場送出11次阻攻與7次抄截，將馬刺的團隊命中率壓制在40%。反觀雷霆在不斷製造失誤轉換快攻下，團隊命中率高達52%，戰績也提升至34勝7敗，用實力粉碎了近期關於球隊陷入低潮的傳言。雷霆一哥「SGA」亞歷山大本場表現全能，繳出34分、5籃板、5助攻，還送出全隊最高的4次阻攻，持續朝著衛冕年度MVP的目標邁進。對於終於擊敗本季最大天敵馬刺，SGA賽後表現得相當淡定。「今晚並不是我們的超級盃(Super Bowl)，」SGA霸氣表示：「這只不過是82場例行賽中的一場而已。馬刺之前確實打得比我們好，但我們必須持續進步，從比賽中學習。」備受矚目的「獨角獸對決」中，馬刺狀元文班亞馬(Victor Wembanyama)開局氣勢如虹，兩度在雷霆中鋒霍姆葛倫(Chet Holmgren)頭上完成灌籃。但傷癒復出不久的他隨後遭到雷霆防守陣重點看管，全場僅貢獻17分、7籃板與1阻攻。霍姆葛倫雖然進攻端手感冰冷，全場僅出手4次拿8分，但在防守端貢獻10籃板與3阻攻，成功限制了文班亞馬的破壞力。此外，傷癒歸隊的雷霆前鋒威廉斯(Jalen Williams)找回身手，以15投9中的高效率攻下20分；馬刺方面則以新秀卡斯爾(Stephon Castle)的20分、8助攻表現最佳，但他同時也發生了5次失誤。雙方本季最後一次例行賽交手將在2月4日移師聖安東尼奧舉行，屆時勢必又將掀起一波話題。