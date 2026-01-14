我是廣告 請繼續往下閱讀

總教練I.烏度卡（Ime Udoka）或許該考慮讓新秀R.謝潑德（Reed Sheppard）分擔控球重任，讓湯普森回到更自在的無球角色。

休士頓火箭在主場豐田中心迎戰芝加哥公牛，賽前苦吞三連敗的火箭，此役在急需一場勝利來止血的壓力下，靠著兩大核心K.杜蘭特（Kevin Durant）與A.森根（Alperen Sengun）聯手發威，成功在比賽最後2分42秒打出一波14：4的攻勢鎖定勝局，終場火箭以119：113擊敗公牛，雖然火箭在今夏引進杜蘭特時，原計畫讓他扮演輔助角色，但從實戰來看，這位37歲的超級巨星依然是球隊最依賴的終結者。杜蘭特本場比賽上場39分鐘，全場23投12中，繳出28分、10籃板與4助攻的優質數據。每當火箭進攻陷入停滯，球隊總是習慣性地將球交到他手中，而他那無解的中距離投籃也多次在關鍵時刻拯救球隊。儘管森根被視為球隊未來的核心，但杜蘭特展現出的統治力與穩定性，證明了他仍是這支球隊在決勝期的第一選擇。除了杜蘭特的穩定輸出，中鋒森根此役也繳出準大三元的成績單，全場貢獻23分、7籃板與11助攻，命中率達55.6%，展現了他在進攻端的策應能力。後場方面，A.湯普森（Amen Thompson）雖攻下23分、5籃板並有著六成的投籃命中率，但在組織進攻上卻略顯掙扎。在主力控衛F.范弗利特（Fred VanVleet）缺陣的情況下，代班控球的湯普森全場發生3次失誤且僅送出2次助攻。這顯示出讓他擔任進攻發動機可能打亂了球隊節奏，公牛方面，在J.吉迪（Josh Giddey）缺陣下，T.瓊斯（Tre Jones）扛起進攻大旗，全場12投11中、包含三分球6投5中，狂轟全場最高的34分外帶7助攻，打出生涯代表作。然而，公牛其他球員表現乏善可陳，身價高昂的前鋒P.威廉斯（Patrick Williams）上場17分鐘竟得分掛蛋，三分球5投盡墨。火箭此役能夠獲勝的另一大關鍵在於禁區優勢。儘管團隊外線命中率也不理想（29.2%），但靠著身高優勢在籃板球上徹底壓制對手。除了杜蘭特抓下10個籃板，替補席上的S.亞當斯（Steven Adams）、C.卡佩拉（Clint Capela）與JD.戴維森（JD Davison）聯手貢獻了18個籃板，