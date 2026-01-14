泰國今天（14日）地面發生嚴重交通意外事故，而普吉島上空也發生一起空中意外。一架準備降落普吉島的國際航班今日上午遭遇嚴重氣流，機艙內劇烈晃動，導致多名乘客受傷，現場一度相當混亂。
據了解，出事航班為阿提哈德航空EY416班機，從阿聯酋首都阿布達比起飛，原定飛抵泰國普吉島機場。飛機在進入降落程序時，突然遭逢強烈亂流，機身劇烈震盪，乘客措手不及。
綜合泰國媒體報導，事發當下部分乘客尚未完全坐穩或解開安全帶，突如其來的顛簸造成機艙內人員撞擊座椅或行李艙，導致不同程度的擦傷與不適，機組人員立即啟動應變程序。
根據初步資訊，機上共有約130名乘客。航班最終仍安全降落普吉島機場，地勤與醫療人員隨即登機協助，並在停機坪待命的救護車將受傷乘客送往醫院檢查與治療。
機場方面表示，已依標準流程處理相關傷患，並協助航空公司安撫乘客情緒，目前尚未傳出有乘客傷勢危及生命。航空公司也正進一步了解亂流發生原因及實際受傷人數。
這起事件再次提醒旅客，即使飛機即將降落，亂流風險仍不可忽視，繫好安全帶始終是保障自身安全的關鍵。相關單位後續是否發布進一步說明，也備受外界關注。
