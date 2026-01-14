我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞（Stephen Curry）今日手感冰冷僅拿7分（9投2中），格林（Draymond Green）更是罕見地沒有傳出任何助攻。（圖／美聯社／達志影像）

▲拓荒者一哥丹尼·阿夫迪亞（Deni Avdija）今日首度缺陣，拓荒者進攻隨即陷入混亂，全場僅19次助攻卻發生22次失誤。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊今日（14日）在主場大通中心（Chase Center）以119：97血洗波特蘭拓荒者，成功報了本季前3次對戰皆敗的一箭之仇。雖然贏球，但這場大勝卻讓勇士隊目前「缺陷嚴重」的陣容現狀更為清晰。美媒分析指出，勇士雖然止敗，但隱藏在板凳爆發與先發失能背後的「四大事實」，能看出球隊在決勝陣容上依然有致命傷，可能仍舊需要進行交易補強。梅爾頓（De'Anthony Melton）已儼然成為球隊第三得分點，但過去主要是角色球員的他扛下重任，正說明勇士進攻端人才不夠的窘境。後衛梅爾頓今日僅出賽18分鐘，就以14投9中的驚人效率轟下全場最高23分。主帥科爾（Steve Kerr）賽後盛讚梅爾頓的信心與爆發力，並表示隊友對他完全信任。然而美媒《NBA App》點出，這對勇士而言既是讚美也是羞辱。梅爾頓生涯場均僅9.1分，但在現今勇士陣中，除了柯瑞（Stephen Curry）與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）外，竟無人能像梅爾頓一樣展現自主進攻與切入能力。這凸顯了勇士極度缺乏穩定的第三得分點，亟需在交易截止日前尋求解答。儘管大勝，但勇士先發陣容的表現令人憂心。柯瑞今日手感冰冷僅拿7分（9投2中），格林（Draymond Green）更是罕見地沒有傳出任何助攻。根據《NBC Sports》記者Dalton Johnson分析，由柯瑞、穆迪（Moses Moody）、巴特勒、格林與波斯特（Quentin Post）組成的先發五人組，在過去13場先發中淨效率值為「-1.3」。這套陣容缺乏高度與運動能力，今日若非靠梅爾頓與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等替補球員撐場，後果不堪設想。Johnson寫道，「科爾首次啟用柯瑞-穆迪-巴特勒-格林-波斯特這套先發陣容，是在勇士131：136輸給拓荒者隊的比賽中。儘管柯瑞砍下48分，但勇士最終還是未能取勝。 」他透露自12月14 日以來，穆迪和波斯特每場比賽都先發出場。柯瑞、巴特勒和格林各缺席了一場比賽，這五人同時先發的比賽中，進攻效率值為 113.5，防守效率值為 114.8，極度缺乏體型和運動能力。巴西小將吉·桑托斯（Gui Santos）今日繳出6分、6助攻、4籃板及4抄截的全能成績，正負值高達全場最高的+24。科爾承認桑托斯與先發陣容的適配性極佳。桑托斯具備守到4號位（大前鋒）的身材，他的存在能讓勇士避免陷入「四小後衛」的防守黑洞，科爾早該給他更多上場時間。科爾沉迷於小陣容早已不是新聞，但就算是他也不能否認聯盟正在改變，環境和當年勇士統治時期已有極大差別，以拓荒者為例，科爾自己就在賽前說：「他們的陣容變化很大。自從里拉德和CJ那個時代之後，他們在建隊思維上明顯轉向了身高、運動能力和長度。賽季第一場他們製造了我們很多失誤，並且打出了大量轉換進攻。後面兩場比賽都打到了最後時刻，而我們在關鍵階段處理得並不好。」很難改變一支正走向結局中的球隊的習性，但桑托斯的存在讓勇士多一員側翼可用之兵，怎麼說也算是好事吧。拓荒者一哥丹尼·阿夫迪亞（Deni Avdija）今日首度缺陣，拓荒者進攻隨即陷入混亂，全場僅19次助攻卻發生22次失誤。本季阿夫迪亞場均26.1分、7.1籃板、6.9助攻的表現，少了他拓荒者立刻被勇士打爆，也強化了他入選西區全明星替補席次的說服力。