賴清德政府近日悄悄下修建社宅的目標，由原先承諾的8年13萬戶下調為4萬戶。時代力量黨主席王婉諭質疑，如果把箭在弦上的 4,000 億推動北宜高鐵換成社宅，可以蓋 10 萬戶。既然賴政府對北宜高鐵毫不猶豫，為什麼就不能把同樣的決心，拿來為青年、弱勢打造可以負擔的家？王婉諭指出，內政部對外宣稱因社宅用地取得困難、蛋黃區土地稀缺而轉向其他政策，但相關說法「完全禁不起檢驗」。她強調，內政部過去已盤點出260處基地，可興建約9.4萬戶社宅，行政院也曾提出精進措施，要求市地重劃保留3%至5%土地供社宅使用，目標是新建13萬戶，如今卻突然宣布只剩4萬戶，令人難以接受。王婉諭進一步指出，內政部原已編列預算，準備向地方政府購地興建社宅，卻遭行政院以成本過高、效益不足為由退回。相較之下，賴政府卻提出「百萬租屋家庭計畫」，投入428億元進行租金補貼與包租代管，追求「類社宅」數字成長。她質疑，這樣的補貼政策是否具備長期效益，是否只會讓青年面臨更不穩定的居住未來。她也直言，若免除土地成本，每戶社宅400萬元並不昂貴，政府並非沒錢沒地，而是資源分配的選擇問題，「為何口口聲聲說要照顧年輕人，卻放棄讓他們安身的社會住宅？」