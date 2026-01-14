我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在主場大勝亞特蘭大老鷹，強勢終止本季第二波三連敗。NBA美國職籃（National Basketball Association）賽前被列為出賽成疑的盧卡．唐西奇賽後受訪時坦言，身體狀況並非百分之百，但內心仍強烈渴望出賽。「我不知道，就是想打。很明顯我不是100%，但我的腦袋總是想上場。」他也補充，這場比賽後腹股溝的感受「比昨天稍微糟一點，但應該沒問題」。前一戰輸給國王後，唐西奇曾表示不確定能否出戰老鷹，最終仍選擇披掛上陣，成為湖人止跌的重要關鍵。他此役投籃16投7中，三分球9投5中，節奏與視野依舊在線。除了唐西奇，勒布朗．詹姆斯同樣在賽前被列為出賽成疑，最終也選擇上場力挺球隊。詹姆斯此役拿下31分、10助攻、9籃板，距離大三元僅差1籃板，投籃20投12中，效率十足。兩人合計送出22次助攻，讓湖人進攻全面開花。談到詹姆斯的拚戰態度，唐西奇不諱言深受啟發。他表示，連續出賽對任何人都是負擔，對41歲的詹姆斯更是如此，但這份投入「顯示他有多在乎」，也讓整支球隊清楚知道比賽的意義。此勝讓湖人戰績提升至24勝14敗，西區排名站穩前段班。接下來，湖人將於1月15日迎戰黃蜂，隨後在1月17、18日面臨背靠背賽程，球星的健康與輪休安排勢必持續牽動戰局。老鷹方面，吞下此敗後中止三連勝，隨即轉戰波特蘭作客拓荒者。至於湖人，唐西奇與詹姆斯帶傷仍選擇上場，短期內換回一場大勝，但如何在密集賽程中兼顧戰績與風險，仍是教練團必須精算的課題。