1月咖啡優惠懶人包一次看！全家拿鐵下殺14元、星巴克買一送一

🟡全家便利商店

📍門市｜1月14日至1月18日

📍門市｜1月16日至1月18日

▲全家本周咖啡優惠主打「加價多一杯」，咖啡最低等於單杯14元起。（圖／全家www.family.com.tw）

🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月14日至1月31日

▲7-11馬年前哨戰咖啡優惠，主打長期型高折扣方案，大杯精品美式、精品拿鐵下殺4.2折，最划算一次買齊整年。（圖／7-11.com.tw）

🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

🟡萊爾富

📍門市｜即日起至1月20日

▲萊爾富咖啡優惠品項最多，除了大杯特濃美式、特大杯美式與辻利抹茶歐蕾買一送一，還有多款「第二杯5元」活動。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

🟡美廉社

📍APP｜1月7日至2月3日

🟡全聯福利中心

📍分批取｜1月9日至1月22日

🟡星巴克

📍全台門市｜1月16日

📍外送foodomo｜1月14日至1月27日

▲星巴克1月16日推出學測考生加油好友分享日，11:00至20:00購買兩杯大杯以上、容量與冰熱口味一致飲品，其中一杯免費招待。（圖／記者蕭涵云攝）

咖啡控本周荷包有感！全家便利商店14日起限時5天推出「大杯拿鐵加14元多一杯」，等於單杯最低只要14元起，還有多款飲品、霜淇淋加價購同步登場。7-ELEVEN則開跑馬年前哨戰寄杯優惠，最低下殺4折，一次囤滿365杯最划算。星巴克本周不只全台門市學測考生加油日買一送一，外送平台也連續6天好友分享優惠。萊爾富、美廉社、全聯也同步祭出買一送一或第二杯半價活動，《NOWNEWS今日新聞》本文整理咖啡優惠懶人包，提供給讀者一次看。全家本波主打「加價多一杯」，咖啡最低等於單杯14元起，適合短期補貨。◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）◾特大杯冰柳橙香柚綠茶加10元多一杯，6.3折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋加10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾阿奇儂X鮮乳坊 生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾FMC天然水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心 辣白菜泡菜拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾滋露草莓巧克力買1送1，5折（原價18元、特價9元）寄杯族必看，本次主打長期型高折扣方案，最划算一次買齊整年。◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯16888元，4.2折（原價110元、特價47元）◾大杯濃萃美式365杯8888元，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵365杯12888元，5.9折（原價60元、特價36元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價31元）◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價40元）◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價48元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價87元）◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）萊爾富咖啡優惠品項最多，除了大杯特濃美式、特大杯美式與辻利抹茶歐蕾買一送一，還有多款「第二杯5元」活動，涵蓋經典拿鐵、燕麥奶、黑糖、摩卡與漂浮系列，單杯最低約25至38元，折數約4.4至5.6折。◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）◾冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）◾漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）◾漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）◾日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）◾特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）◾恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）◾海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）主打大量回饋，大杯美式、鮮奶拿鐵、濃萃系列買5送5，等於半價；沖繩黑糖奶茶與精品可可也有買一送一。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）適合偏好平價囤杯的消費者。◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）學測考生加油好友分享日，11:00至20:00購買兩杯大杯以上、容量與冰熱口味一致飲品，其中一杯免費招待。每人每次最多買二送二，部分品項與門市不適用，優惠不併用。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每週三至五指定品項好友分享，特大杯那堤、特選美式與焦糖可可碎片星冰樂買一送一，平均單杯約70至97.5元。