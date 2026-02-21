我是廣告 請繼續往下閱讀

▲〈小情歌〉原本是青峰為徐若瑄（如圖）量身打造的歌曲。（圖／徐若瑄 Vivian Hsu FB）

說到蘇打綠，大家最先想到的應該就是他們在2006年發行的神曲〈小情歌〉，但其實這首歌一開始不是蘇打綠的歌，而是主唱吳青峰在大學時期，為徐若瑄量身打造的歌曲，但不料當時徐若瑄（Vivian）製作團隊認為風格不符，所以就將歌曲退貨，蘇打綠便收錄在第2張專輯《小宇宙》中，沒想到直接爆紅，成為團體的代表歌曲。而時隔多年，青峰曾在《康熙來了》開玩笑爆料這件事，讓小S（徐熙娣）跟蔡康永都超驚訝。〈小情歌〉是蘇打綠的神曲之一，但其實這首歌並非青峰花長時間刻意創作出來的作品，而是他就讀政治大學時，在走往大樓的樓梯間，突然靈感湧現，僅花了不到10分鐘就寫成的。當時的他帶著純粹的文青氣息，將這首歌定位為輕快、甜美的情歌，並希望能由當時的人氣天后徐若瑄來演唱。但不料這首神曲，竟面臨了被退貨的命運。據傳當時徐若瑄的製作團隊收到歌曲後，認為這首歌的風格過於文藝、清新，與當時徐若瑄正火紅的性感或都會女子形象不太符合。由於當時流行較為華麗的曲風，因此像〈小情歌〉這類極簡、鋼琴伴奏為主的歌曲被視為「小眾」，讓這首神曲就此與天后擦身而過。而在蘇打綠唱紅〈小情歌〉後，青峰曾在《康熙來了》開玩笑提到這段往事。他透露當年將〈小情歌〉Demo 寄給徐若瑄的製作團隊，沒想到最後卻沒有收到任何回應、慘被退貨，讓主持人小S跟蔡康永都超驚訝，還直接幫青峰向徐若瑄喊話：「妳不唱，結果老娘把這首歌唱紅了吧」，讓大家笑翻。在被退稿後，蘇打綠便決定由自己演唱。沒想到一推出，青峰獨特的中性嗓音與細膩詞曲瞬間橫掃金曲獎與各大排行榜，讓蘇打綠躍升為國民樂團。而至今，〈小情歌〉雖已過去20年，但仍然是許多人心目中的必聽神曲，許多粉絲也認為青峰是唱這首歌的不二人選。而在2013年，徐若瑄在拍攝電影《聽見下雨的聲音》時，親口演唱這首錯過的歌。青峰還開玩笑說，當初被退稿讓他很難過，但看到女神最後還是唱了，有種圓夢的感覺。